《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》系列書展，一起鑑賞設計經典

西班牙的建築歷史如同一幅壯麗的畫卷，從羅馬帝國的光輝歲月到阿拉伯文化的浸染，再到文藝復興的輝煌時期，無不展現出文化的多元與深厚。因應台灣設計館正在展出的「遇見西班牙！朝聖當代設計」展，不只是圖書館特別與文心藝所聯合策劃書展，為觀眾呈現這場關於西班牙當代建築的精彩之旅。
承載豐厚歷史與文化資產的國度
我們可以回溯到知名西班牙建築師安東尼·高第（Antoni Gaudí）的創作，如聖家堂（Sagrada Família）和奎爾公園（Park Güell），與期同期建築大師之作還有路易斯·多明戈（Luis Domènech i Montaner）的聖十字聖保羅醫院（Hospital de la Santa Creu i Sant Pau），共同展現了西班牙現代主義建築的設計理念和藝術風采，不僅在形式和裝飾上各具特色，更在其設計理念中融合了自然、功能與象徵主義。
如今，西班牙當代建築師們繼承並發揚了這一傳統，他們的作品將歷史、文化與現代設計完美結合，創造出獨具魅力的建築奇觀，也是這次書展的參觀亮點，將引領觀眾探索這些當代經典作品，感受西班牙建築的無限魅力。
▲ 《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》在台北松山文創園區不只是圖書館展出。
▲ 書名《手感思考：弗羅雷斯與普拉茨的建築》（Thought by Hand: The Architecture of Flores & Prats）。
▲ 書名《工廠：里卡多．波菲爾》（La Fábrica, Ricardo Bofill）。
西班牙當代建築師，內心的創意世界
透過《RCR建築師事務所：夢境地理學》了解RCR與土地之間緊密連結的設計脈絡，提供了各地作品的旅遊建議，是深入走訪普立茲克獲獎建築師心路歷程的重要參照；以及弗羅雷斯與普拉茨建築工作室（Flores & Prats Arquitectes）的《手感思考：弗羅雷斯與普拉茨的建築》，書中細致地描述對手繪、手作模型的喜愛，手工的「慢」使創作者有時間思考與觀察每一個動作，並提供不間斷的感官體驗；與此同時，我們也可以透過翻閱西班牙建築雜誌《2G》系列了解集合工作室（Ensamble Studio）如何將工業元素與自然景觀相結合，創造出令人耳目一新的建築體驗。
▲ 書名《弗羅雷斯與普拉茨建築工作室：貝克特劇院—國際戲劇中心》（Flores & Prats: Sala Beckett – International Drama Centre）。
▲ 絕版書籍《建築草圖第162期–RCR建築師事務所2007-2012：詩意的抽象》（El Croquis No.162 RCR Arquitectes 2007-2012_ poetic abstraction）。
超過40本精選書籍，逛展票卷可享不同空間體驗
不只是圖書館與文心藝所共同展示超過40本精選建築書籍，構築出一篇篇動人的故事篇章。透過這次展覽，觀眾將能感受到空間所蘊含的情感與故事，並在這趟建築旅程中被激發出豐富的靈感，點燃思維的火花，進而改變我們看待生活的方式。除此之外，展覽也將帶領觀眾感受人與自然之間純粹的連結，展現出永續空間的重要性。
▲ 《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》展場一隅。
展期間憑門票至「文心藝所」可享雙重優惠
– 免費參觀乙次 (原入場費$150)
– 享用飲品9折 (限參觀「文心藝所」當日)
– 「文心藝所」地址：台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號
展覽資訊
展覽名稱｜故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築
展覽地點｜Not Just Library 不只是圖書館
展覽期間｜2024.09.03 (二)－11.17 (日)
開放時間｜10:00 – 18:00 #每週一休館
展覽票價｜50元 / 40元 (團體票) / 免費 (優待票)
主辦單位｜台灣設計研究院、文心藝術基金會
策劃執行｜文心藝所、不只是圖書館
相關資訊｜不只是圖書館官方連結
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