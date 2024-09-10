《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》系列書展，一起鑑賞設計經典

我們可以回溯到知名西班牙建築師安東尼·高第（Antoni Gaudí）的創作，如聖家堂（Sagrada Família）和奎爾公園（Park Güell），與期同期建築大師之作還有路易斯·多明戈（Luis Domènech i Montaner）的聖十字聖保羅醫院（Hospital de la Santa Creu i Sant Pau），共同展現了西班牙現代主義建築的設計理念和藝術風采，不僅在形式和裝飾上各具特色，更在其設計理念中融合了自然、功能與象徵主義。

如今，西班牙當代建築師們繼承並發揚了這一傳統，他們的作品將歷史、文化與現代設計完美結合，創造出獨具魅力的建築奇觀，也是這次書展的參觀亮點，將引領觀眾探索這些當代經典作品，感受西班牙建築的無限魅力。