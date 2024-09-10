商圈美學「高賓閣Ｘ小西商圈Ｘ社會設計 工作坊」開放報名中！

▌工作坊簡介

坐落於彰化火車站周邊、位於小西商圈中的縣級古蹟「高賓閣」承載過去生活脈絡、記憶，是地方的無價之寶。曾是酒家、鐵路醫院、咖啡廳也是檳榔攤，而現在是青銀共好創生基地。在過去輝煌的足跡下，它應該如何和小西商圈持續互動？以及如何具體執行呢？



將透過本次工作坊，藉由多元觀點募集，一起找出彰化小西商圈高賓閣未來的「商業可能性」、「社會影響力」、「設計轉譯（美學提升）機會」，即日起開放報名 ！！！