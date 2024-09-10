商圈美學「高賓閣Ｘ小西商圈Ｘ社會設計 工作坊」開放報名中！

經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。本次將辦理社會設計工作坊，邀請大家一同來參與！
▌工作坊簡介
坐落於彰化火車站周邊、位於小西商圈中的縣級古蹟「高賓閣」承載過去生活脈絡、記憶，是地方的無價之寶。曾是酒家、鐵路醫院、咖啡廳也是檳榔攤，而現在是青銀共好創生基地。在過去輝煌的足跡下，它應該如何和小西商圈持續互動？以及如何具體執行呢？
將透過本次工作坊，藉由多元觀點募集，一起找出彰化小西商圈高賓閣未來的「商業可能性」、「社會影響力」、「設計轉譯（美學提升）機會」，即日起開放報名 ！！！
▌參與的理由
▸ 觀摩及參與商圈與古蹟整合的實務運作
▸ 結識關心古蹟或有助於商圈活化的人群
▸ 將創意觀點實踐於活絡商圈的計畫中
▌誰適合參與
▸ 喜歡挖掘城市文史、作為老建築的你
▸ 關心彰化火車站周邊及高賓閣古蹟發展的你
▸ 對創意構想實踐於公共服務與社會有野心的你
▸ 期望未來與高賓閣互動的你
▸ 熟悉彰化火車站周邊生活脈絡的你
▸ 關心商圈活化的你
▸ 探尋產學合作機會的你
※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋等權利。
▌企劃團隊
范特喜微創文化｜鍾俊彥 總經理
以老屋新生和聚落經營為核心，結合社會設計為方法的生活提案團隊。
▌活動資訊
日期｜2024 / 9 / 29（星期日）10:00-17:00
地點｜高賓閣 （彰化縣彰化市陳稜路228號)
費用｜免費
流程｜
09:30 – 10:00 報到
10:00 – 10:15 階段一說明
10:15 – 12:30 高賓閣脈絡與潛力探索
12:30 – 13:30 中午用餐
13:30 – 14:00 階段二說明
14:00 – 17:00 高賓閣營運策略探索
17:00 – 工作坊結束
▌工作坊聯絡人
台灣設計研究院 產業創新組
黃雪菡 專案經理
02-2745-8199#665
lucy_huang@tdri.org.tw