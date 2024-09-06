「2024台灣設計展」10月26日至11月10日盛大展開！主題「是台南，當是未來」 見證穿越時空的城市風貌

為串聯中央與地方資源、提升全民設計美學認知，以展現國內外創意設計成果及地方文化特色，「2024台灣設計展」由經濟部及臺南市政府共同辦理，將在10/26（六）至11/10（日）於臺南市登場。展覽靜態及動態主視覺分別由臺南在地設計團隊「Path & Landforms」、「空集設計 Nulls Design」操刀，適逢臺南400，以「穿越時空的路徑」為主軸，帶領我們穿越臺南今昔風華，看見城市持續發展的多重樣態，迎向臺南The Next 400！
今年台灣設計展主題「是台南，當是未來」，不僅著眼於城市悠長的歷史底蘊，在臺南400年之際，讓眾人再次聚焦台灣的起點，就是臺南，進而看見臺南包容、智慧、韌性及永續的城市特質及多元多維的價值信念，並以設計導入城市治理，串起跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的紮根力量，回望過去、展望未來！
展覽靜態主視覺由在地團隊「Path & Landforms」袁文生及團隊設計，以臺南圓拱形城門與廊道的經典意象創造「穿越」的概念，城門彷彿是穿越時光廊道的入口，將過去與未來緊密連接，行走在其中如同踏上時空之旅。此外，團隊巧妙運用視覺色彩計畫，帶出了臺南的雙重魅力，暖色系代表地貌古蹟、民情信仰；冷色系代表經貿水路、綠能科技。畫面裡相鄰的無數繽紛色塊，是帶有歷史記憶的磚牆，也代表臺南在地閃耀的百工百業，透過色彩與結構的重組，層層堆疊的磚轉化為穿越時空的光束，帶領我們穿越歷史的長河，見證城市的發展。
動態主視覺則是由「空集設計 Nulls Design」鄭凱文設計，透過延伸主視覺的概念，呈現臺南是一座順水而生的城市，從水路逐漸延伸至陸地，經過數百年的發展，臺南不僅是文化底蘊深厚的古都，更是一座百業閃耀的現代城市，擁有許多卓越的產業和享譽全球的品牌，臺南透過設計與創新翻動了歷史的磚瓦，THE NEXT 400！設計已於百業扎下深根，我們正走向未來，一段更加閃耀的時代！
「2024台灣設計展」以臺南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫為主展區，串聯周邊藝文空間、特色商圈，全市亦有多元的設計響應活動，10/26起於臺南盛大展開，展期16天，歡迎大家一同來體驗文化首都設計力。
展出時間｜2024年 10月26日(六)至11月10日(日) (共16天)
辦理單位 ｜
指導單位：經濟部、臺南市政府
主辦單位：經濟部產業發展署、臺南市政府文化局
執行單位：台灣設計研究院、台灣經濟研究院
合辦單位：臺南市美術館
協辦單位：經濟部商業發展署、環境部資源循環署、經濟部國際貿易署、數位發展部數位產業署、國營臺灣鐵路股份有限公司、國立臺灣文學館、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府觀光旅遊局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府教育局、臺南市市場處、臺南市中西區公所、臺南市建築師公會、臺南市室內設計裝修商業同業公會、實構築學會、臺南市西門淺草公有零售市場自治會
展出地點｜
主展區 | 臺南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫
衛星展區 | 321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場
設計響應 | 全市響應
設計食堂 | 淺草多功能中心
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