「2024台灣設計展」10月26日至11月10日盛大展開！主題「是台南，當是未來」 見證穿越時空的城市風貌

為串聯中央與地方資源、提升全民設計美學認知，以展現國內外創意設計成果及地方文化特色，「2024台灣設計展」由經濟部及臺南市政府共同辦理，將在10/26（六）至11/10（日）於臺南市登場。展覽靜態及動態主視覺分別由臺南在地設計團隊「Path & Landforms」、「空集設計 Nulls Design」操刀，適逢臺南400，以「穿越時空的路徑」為主軸，帶領我們穿越臺南今昔風華，看見城市持續發展的多重樣態，迎向臺南The Next 400！

今年台灣設計展主題「是台南，當是未來」，不僅著眼於城市悠長的歷史底蘊，在臺南400年之際，讓眾人再次聚焦台灣的起點，就是臺南，進而看見臺南包容、智慧、韌性及永續的城市特質及多元多維的價值信念，並以設計導入城市治理，串起跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的紮根力量，回望過去、展望未來！

展覽靜態主視覺由在地團隊「Path & Landforms」袁文生及團隊設計，以臺南圓拱形城門與廊道的經典意象創造「穿越」的概念，城門彷彿是穿越時光廊道的入口，將過去與未來緊密連接，行走在其中如同踏上時空之旅。此外，團隊巧妙運用視覺色彩計畫，帶出了臺南的雙重魅力，暖色系代表地貌古蹟、民情信仰；冷色系代表經貿水路、綠能科技。畫面裡相鄰的無數繽紛色塊，是帶有歷史記憶的磚牆，也代表臺南在地閃耀的百工百業，透過色彩與結構的重組，層層堆疊的磚轉化為穿越時空的光束，帶領我們穿越歷史的長河，見證城市的發展。