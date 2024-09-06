台印尼設計交流升溫！設研院與印尼工業部續簽合作協議、首次舉辦雅加達設計講座暨商務媒合 推動台灣設計服務國際化

家具主題洽商會參與廠商涵蓋印尼木製、藤製家具代工廠到公共空間家具品牌等多元類型廠商參加，由於近年海外市場衰退，印尼家具製造商轉而嘗試創立自有品牌，積極尋求與台灣家具設計品牌的合作機會。印尼國內市場挑戰為貧富差距大，造成消費兩極化，中價位在地品牌推廣困難，若放眼國際市場，其對海外不同市場的商品定位能力亦不足。未來STIMLIG可提供品牌在 「市場驅動設計」經營模式的經驗，提供代工製造廠商轉型自有家具品牌的顧問諮詢，同時提供產品設計服務。