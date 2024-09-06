台印尼設計交流升溫！設研院與印尼工業部續簽合作協議、首次舉辦雅加達設計講座暨商務媒合 推動台灣設計服務國際化

▲ 台印尼設計合作協議由台灣設計研究院張基義院長（右2） 與印尼工業部中小企業總司長Reni Yanita（左2）共同簽署，並由駐印尼台北經貿代表處TETO經濟組路豐璟組長（右1）與駐台北印尼經貿代表處IETO工業部主任Rifqi Ansari（左1）擔任見證人。
台灣設計研究院首次組團赴印尼設計交流，9月5日上午與印尼工業部中小企業總司續簽設計合作協議，更首次於雅加達辦理台灣設計講座暨商務媒合會，獲當地業者熱烈迴響！設研院由張基義院長代表，與印尼中小企業總司長Reni Yanita共同簽署設計合作協議，將於今年10月續派印尼優良設計評選（IGDS）獲獎設計師來台參加設計工作營，並與金點設計獎進行獎項及評審合作。
▲ 首次於雅加達舉辦的台灣設計講座，獲當地業者熱烈參與，印尼工業部官員亦親臨參與！
台灣設計研究院根據印尼中小企業總司提出之當地業者對家具、包裝設計的殷切需求，邀請具國際合作經驗的心格創新（STIMLIG）共同創辦人孟繁中、吳宛真，並由中華平面設計協會推薦副理事長傅首僖及正負一瓦創意設計（POSINEGA）設計師王喻萱，同台分享台灣經驗與國際市場趨勢，講座現場座無虛席，交流熱絡。
▲ 台灣設計講座分享台灣設計產業觀點與國際市場趨勢，特別搭配印尼語翻譯，幫助印尼業者完整了解講座內容。
家具主題洽商會參與廠商涵蓋印尼木製、藤製家具代工廠到公共空間家具品牌等多元類型廠商參加，由於近年海外市場衰退，印尼家具製造商轉而嘗試創立自有品牌，積極尋求與台灣家具設計品牌的合作機會。印尼國內市場挑戰為貧富差距大，造成消費兩極化，中價位在地品牌推廣困難，若放眼國際市場，其對海外不同市場的商品定位能力亦不足。未來STIMLIG可提供品牌在 「市場驅動設計」經營模式的經驗，提供代工製造廠商轉型自有家具品牌的顧問諮詢，同時提供產品設計服務。
▲ 講座後進行商務媒合會，依家具、包裝設計主題分組洽商，討論非常熱烈。
包裝主題洽商會由正負一瓦創意設計團隊與多家印尼在地廠商進行洽談，第一線瞭解品牌及包裝現況問題及設計執行需求，產業別包含傢俱代工、冷凍食品、行李箱等，許多廠商代表皆表示對於包裝講座中的設計案例印象深刻，對台灣的設計軟實力感到驚豔，同時看見台印尼設計合作的契機。
▲ 洽商現場，台灣設計團隊與印尼廠商進行熱切交流，為後續合作鋪路。
本次設計交流行程亦規劃參訪印尼設計相關產、官、學單位，包括印尼貿易部、印尼設計開發中心、旅遊暨創意經濟部、印尼設計園區，以及印尼設計之都萬隆，並拜會萬隆創意城市論壇，與印尼首屈一指的設計學府萬隆理工學院。台灣設計研究院期待透過實體交流，與印尼設計界及產業界建立友好關係，為台灣印尼設計合作創造更好的條件與機會。