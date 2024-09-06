2024金點設計獎評選會場開放參觀

金點設計獎即日起啟動2024年度徵件，開放報名至6月26日止，6月7日前完成報名者，更可享有早鳥優惠。徵件針對已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間或整合設計作品，歡迎全球設計師及企業踴躍報名，與國際好手同台競技，展現設計創意與創新實力！