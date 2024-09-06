2024金點設計獎評選會場開放參觀

2024金點設計獎於9月2日（一）及9月9日（一）在台北松山文創園區多功能展演廳，分別舉辦複、決審，評選出年度得獎之作。為讓大眾有機會一睹金點設計獎的獲獎作品，評選會場將於9月10日（二）特別開放一日。
歡迎大家把握機會親臨現場，欣賞甫獲今年度標章與晉級決審的精彩設計！
■ 會場地點：松山文創園區2樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）
■ 開放時段：上午10點至下午5點（中午休息一小時）
2024金點設計獎於9月2日（一）及9月9日（一）在台北松山文創園區多功能展演廳，分別舉辦複、決審，評選出年度得獎之作。為讓大眾有機會一睹金點設計獎的獲獎作品，評選會場將於9月10日（二）特別開放一日。
歡迎大家把握機會親臨現場，欣賞甫獲今年度標章與晉級決審的精彩設計！
■ 會場地點：松山文創園區2樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）
■ 開放時段：上午10點至下午5點（中午休息一小時）
今年共邀請101位不同設計領域專家，包括日本知名設計師色部義昭、英國AA建築聯盟學院總監Ingrid Schroder、丹麥國寶級設計師Bo Linnemann、Bito創辦人暨創意總監劉耕名、台灣著名建築師劉培森等，共同發掘優異設計之作。2024金點設計獎徵件至台北時間6月26日（三）下午5點截止，敬請把握時間！
金點設計獎即日起啟動2024年度徵件，開放報名至6月26日止，6月7日前完成報名者，更可享有早鳥優惠。徵件針對已商品化且上市銷售之產作品，或已完成、啟用之空間或整合設計作品，歡迎全球設計師及企業踴躍報名，與國際好手同台競技，展現設計創意與創新實力！
自2020年起，金點設計獎將評選會議轉化為學習場域，辦理「金點設計獎評選研習實作營」活動，讓對設計有興趣、有熱忱的年輕學子們，全程參與從未公開的評選過程。今年度評選將於8月底至9月中旬辦理，歡迎對設計領域有興趣的同學踴躍報名。