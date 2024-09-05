「商圈美學設計加值計畫」一日散策觀摩活動開放報名中

「商圈美學設計加值計畫」為113年度由經濟部商業發展署委由台灣設計研究院執行，透過發掘商圈發展課題，以設計策略導入商圈，使商圈的利害關係人、服務及場域能有所突破與整合，為全台商圈帶來創新轉型契機，進一步使民眾能發掘商圈魅力，建立永續發展的營運基礎，活絡城市經濟。

為擴散本計畫階段性成果，將辦理「商圈脈動＿一日散策觀摩活動」，帶領商圈組織實地走訪觀摩、體驗輔導成果，從各種角度感受輔導商圈魅力！敬邀對此活動有興趣的商圈組織，一同來參與！