「商圈美學設計加值計畫」一日散策觀摩活動開放報名中

▌計劃簡介
「商圈美學設計加值計畫」為113年度由經濟部商業發展署委由台灣設計研究院執行，透過發掘商圈發展課題，以設計策略導入商圈，使商圈的利害關係人、服務及場域能有所突破與整合，為全台商圈帶來創新轉型契機，進一步使民眾能發掘商圈魅力，建立永續發展的營運基礎，活絡城市經濟。
為擴散本計畫階段性成果，將辦理「商圈脈動＿一日散策觀摩活動」，帶領商圈組織實地走訪觀摩、體驗輔導成果，從各種角度感受輔導商圈魅力！敬邀對此活動有興趣的商圈組織，一同來參與！
▌活動資訊
路線1、台南——商圈，開學了!
活動日期 10月26日(六)
地點 台南孔廟商圈、國華友愛商圈(永樂市場等)
集合方式① 上午8:10 雄獅台北車站門市前
集合方式② 上午10:10 台南高鐵站2號出口
今年正逢臺南400年，我們將邀請賓客親自實地走訪台南孔廟商圈、永樂市場等，看見設計美學如何能在文化底蘊深厚的台南，賦予新舊共創的多元樣貌。讓我們打開感官來體驗台南迷人的風采吧!
- 台味就是好滋味：《台灣的可可?你喝過台灣可可茶嗎?》、《薑汁番茄是甜的還是鹹的阿? 都不是，是劇中美食呢!》、《台南人愛吃糖，讓我們來看看椪糖的製作過程吧!》、《CNN銅板美食-黑輪!》
- 新舊並置的設計美學：《永樂市場：美食一級戰區搶先看!》、《 你聽過台南的垂直巷弄嗎?-南埕衖事》、《人文美學空間走讀-孔廟商圈府中街公共設計》
- 台南滿滿儀式感：《午餐饗宴》、《共襄盛舉商圈成果開幕剪綵》
路線2、彰化——搭乘小西時光機的旅客請趕快上車
活動日期 11月09 日(六)
地點 小西商圈、扇形車庫等
集合方式① 上午8:10 雄獅台北車站門市前
集合方式② 上午09:40 台中高鐵站6號出口
鄰近火車站的小西特色街巷是彰化發展的縮影。走進小西彷彿走入時光隧道，文青小店、昔日旅社的紅葉咖啡廳、充滿記憶的紅磚牆訴說著小西的巷弄典故。這裡著名的地標—高賓閣，從酒家到彰化鐵路醫院，歷經日本殖民到國民政府時期，深具豐厚的歷史意義。讓我們一起搭乘小西時光機去旅行吧!
- 搭乘時光機：《紅葉旅社童玩咖啡廳-劍玉體驗》、《小西巷弄典故》、《聽聽肉圓的前世今生》、《跨越時空的老建物-高賓閣》等。
- 經典國民美食：《肉圓的故鄉-彰化》、《 三代傳承好味道-阿樹擔仔麵》、《經典小吃-QQ軟軟又脆脆的糯米炸》
- 獨家景點：《彰化扇形車站100歲了!》
路線3、高雄——渡船頭，拜碼頭!
活動日期 11月15 日(五)
地點 哈瑪星商圈、棧二庫等
集合方式① 上午10:25 左營高鐵站6號出口
哈瑪星是日治時期填海而來的海埔新生地，日語濱線發音為Ha-Ma-Sen，在地居民以台語發音譯為「哈瑪星」。哈瑪星見證了高雄港現代化的發展，這裡可曾是當地最繁榮的地區、有很多值得讓人回憶的打卡景點。來到哈瑪星商圈，一定要來一碗「海之冰」! 走吧，我們一同打卡去 !「」「」「」
- 美味打個卡：《渡船頭必吃海之冰》、《IG爆紅美食-蘇阿嬤雞蛋酥》、《一甲子的好味道!-碗粿枝》
- 可愛打個卡：《捷運站前立面彩繪》、《 鼓山國小的創意哈瑪星旗》
- 海陸風情打個卡：《 鼓山魚市場威尼斯風情》、《輕軌小體驗》
▌活動資訊
▌活動注意事項
- ※本活動僅開放商圈組織代表參與。
- 每商圈代表出席各場次散策活動，各以兩名參與者為上限。
- 各商圈代表可同時報名不同路線，但因名額有限，敬請確認如期出席再報名，最終成功報名場次，依主辦單位通知為主。
- 各路線線上報名後，將由專人電話聯繫說明是否成功報名及後續相關注意事項。
- 本活動辦法若有未盡之處，主辦單位保留變更本活動內容細節之權利
- ※本活動支應費用包含來回高鐵交通、中午餐敘、保險等費用，不含個人臨時花費。
- 本活動委由雄獅旅行社執行，若有相關旅途上的問題及需求請洽雄獅旅行社：李小姐 0961335785 / 陳小姐 092235906
▌交通安排
- 行程交通皆由雄獅旅行社統一訂購高鐵票，後續將由專人與您確認出發車站、集合位置，請各位商圈代表報名後留意來電。
- 因參與活動之商圈代表，來自全台各地，因此至高鐵之交通請自理安排及支付，造成不便請見諒。
- ※本活動站點移動將以遊覽車統一時間接應，因逢假日人潮眾多，再請各位配合上下車集合時間點。
▌聯繫窗口