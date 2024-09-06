IDDI 設計透視器 EP.3：以設計轉譯流行趨勢，從零打造全新品牌—— 專訪谷吉創意創辦人洪榕希

▲ 谷吉創意共同創辦人洪榕希（右）、谷吉創意共同創辦人洪羕喆（左）。
將經典文物結合創意，用設計轉譯流行趨勢，創造出多項話題性商品，對於如何說故事、打造有質感的台灣設計商品，谷吉創意創辦人洪榕希很有一套自己的作法，與桃園市立美術館合作的「我們在森林裡緩緩相遇－大山小山襪」以及故宮博物院「朕倦了、本宮乏了眼罩」等商品，皆獲得市場肯定，備受國內外消費者喜愛。去年，洪榕希透過參與「 IDDI 設計驅動產業創新」計畫（以下簡稱IDDI） 成立「GUJI 谷吉創意」，以品牌價值加值商品，未來也將成為故宮的聯名品牌之一。
抓住機會，打造可持續的品牌價值
從接案設計到創立品牌並申請IDDI計畫，洪榕希說：「一切都很剛好」，在得知IDDI計畫時，洪榕希及設計團隊剛好以「朕/本宮不為雨愁了- 護駕兩服」獲得金點設計獎以及與故宮博物院簽訂品牌授權的機會，促成這次合作的關鍵在於如何充分利用這個契機，洪榕希提到，以往幫別人做設計，產品或概念很難延續價值，以件計酬的獲利模式也不太穩定，這次除了成立谷吉創意，也希望藉由IDDI計畫提供的相關資源協助品牌，在成立初期就以品牌經營的思維規劃未來的商品策略、品牌形象，確立品牌定位與目標等，為商品創造可持續的商業價值 。
▲ 「朕/本宮不為雨愁了- 護駕兩服」（圖片提供／GUJI谷吉創意）
創新與嘗試，相互成長的互動過程
此外，洪榕希也選擇與品牌設計公司——跡地設計合作，結合谷吉的設計創意與跡地設計的品牌規劃專業，雙方也會互相交流產品設計及經營品牌策略上的經驗，這次合作不僅幫助谷吉成功塑造了新的品牌形象，還通過跡地設計的引薦，認識了新的製造商，洪榕希分享在產品開發中：「最難找的就是可以配合的工廠。」臺灣的工廠在網路上的資訊非常不易取得，往往都是通過互相介紹才認識，這次透過認識新的廠商，讓產品有了不一樣的材質選擇，像這次產品使用的永續材質「RPET保特紗」就是由廠商自己研發生產，洪榕希提到這次計畫中設計的兩款產品都有開始嘗試使用新的環保材料，對於自己與谷吉來說，也透過與工廠互相配合的過程，不斷累積材料和製造工法的知識，更精確地掌握什麼是可行的，什麼是可以突破的，並以此為基礎實踐設計創新。從計畫結束後到今年，已經進入打樣階段的兩項產品也還再持續的做材質試驗，希望可以調整到最好的效果和品質後再開始生產上市，為品牌帶來更具實用性和市場競爭力的商品。
設計實踐永續創新，品牌發展核心價值
從去年成立以來，谷吉陸續有多條產品線在進行中，其中「永續」的概念在新產品中隨處可見，例如採用了「牡蠣殼+RPET的回收再製毛海砂線」的山水襪、「RPET保特紗」圍兜，與桃園市社會住宅合作的「蓋房子印章組」也使用了回收木屑製成的壓縮木。「為何『永續實踐』會成為谷吉的品牌核心價值之一？」曾經就讀景觀設計，後來去英國研讀永續設計的洪榕希說，因為背景專業的關係，經常關注環境、永續議題，也希望能將所學應用在臺灣，以前因為規模小，數量少，能做的選擇不多，現在慢慢地可以在小地方做起，像是紙材、包裝結構、製造過程等，期許未來谷吉創意在材料、社會、系統面上都可以實踐永續目標。
▲ 谷吉品牌商標與識別圖形運用（圖片提供／GUJI谷吉創意）
藝術x設計x生活，持續推展的品牌藍圖
聊到從設計師轉為品牌創辦人之間的不同，洪榕希説最大的改變在近期向客戶、企業介紹作品、拓展業務的時候，推展得更有力了，這份力量不僅來自以往作品的累積，更來自於品牌背後的信念。同時，採納IDDI委員的建議，谷吉於計劃中完成的 Sales Kit 也是一大助力，這份銷售工具不僅整合了品牌理念、優勢和商品，將經典商品與新品牌概念融合在一起，也讓洪榕希有機會重新梳理過去的設計專案及里程碑。訪談的前幾天，品牌的商標剛剛通過，也意味著谷吉真正邁出走向市場的第一步，一切都正要開始推展，未來也將一步步實現去年於計劃中擬定的五年品牌計畫，在穩固的基礎上，持續提升品牌知名度、擴展產品線與更多產業的合作，實踐永續、創意、藝術文化結合生活的品牌理念，相信未來的谷吉，會創造更多值得期待的故事。
谷吉創意簡介
2023年，偶而會有限公司參與了「IDDI設計驅動產業創新」計畫，並建立全新品牌「GUJI 谷吉創意」—— 結合話題、創意、永續與機能於一體的文創設計精品。
擅長腦洞大開，用創意轉譯文化、趨勢；洞悉市場賣點，結合實用、永續等產品特點，用設計將文物及藝術品融入日常生活。
IDDI小百科
「IDDI 設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ） 為經濟
部產業發展署推動之設計創新專案，由台灣設計研究院執行，並以提升企業設計位階及設計價值為目標，並推動設計導入開發流程之中，協助產業發展創新商業模式，深化服務價值。
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