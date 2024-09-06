IDDI 設計透視器 EP.3：以設計轉譯流行趨勢，從零打造全新品牌—— 專訪谷吉創意創辦人洪榕希

此外，洪榕希也選擇與品牌設計公司——跡地設計合作，結合谷吉的設計創意與跡地設計的品牌規劃專業，雙方也會互相交流產品設計及經營品牌策略上的經驗，這次合作不僅幫助谷吉成功塑造了新的品牌形象，還通過跡地設計的引薦，認識了新的製造商，洪榕希分享在產品開發中：「最難找的就是可以配合的工廠。」臺灣的工廠在網路上的資訊非常不易取得，往往都是通過互相介紹才認識，這次透過認識新的廠商，讓產品有了不一樣的材質選擇，像這次產品使用的永續材質「RPET保特紗」就是由廠商自己研發生產，洪榕希提到這次計畫中設計的兩款產品都有開始嘗試使用新的環保材料，對於自己與谷吉來說，也透過與工廠互相配合的過程，不斷累積材料和製造工法的知識，更精確地掌握什麼是可行的，什麼是可以突破的，並以此為基礎實踐設計創新。從計畫結束後到今年，已經進入打樣階段的兩項產品也還再持續的做材質試驗，希望可以調整到最好的效果和品質後再開始生產上市，為品牌帶來更具實用性和市場競爭力的商品。