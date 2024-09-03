兒童未來，遊你遊我｜兒童冒險遊戲共創工作坊

讓孩子踏出教室，開啟充滿創意和挑戰的探索旅程吧！

「國家兒童未來館」是一個夢想創造出以自然元素為主的室內外活動環境，引入植栽、光線、綠意、風、水、大地等多樣自然元素的學習場所。

館外將有一塊綠地，預計規劃為戶外地景遊戲空間，秉持著“FOR children, WITH children, BY children.”的精神，我們設計兩場兒童共創工作坊，期待收集孩子對於冒險遊戲的需求與想法。

這場工作坊將運用冒險遊戲場（Adventure Playground)的精神，提供多種自然素材，鼓勵孩子們與樹木、草地和土地親密互動，透過動手實作、創意探索、解決問題和團隊合作，創造屬於他們的全新遊戲體驗。