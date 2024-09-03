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兒童未來，遊你遊我｜兒童冒險遊戲共創工作坊

2024-09-03
兒童未來，遊你遊我｜兒童冒險遊戲共創工作坊

讓孩子踏出教室，開啟充滿創意和挑戰的探索旅程吧！

「國家兒童未來館」是一個夢想創造出以自然元素為主的室內外活動環境，引入植栽、光線、綠意、風、水、大地等多樣自然元素的學習場所。

館外將有一塊綠地，預計規劃為戶外地景遊戲空間，秉持著“FOR children, WITH children, BY children.”的精神，我們設計兩場兒童共創工作坊，期待收集孩子對於冒險遊戲的需求與想法。

這場工作坊將運用冒險遊戲場（Adventure Playground)的精神，提供多種自然素材，鼓勵孩子們與樹木、草地和土地親密互動，透過動手實作、創意探索、解決問題和團隊合作，創造屬於他們的全新遊戲體驗。

主辦單位｜國家兒童未來館籌備處

執行單位｜承辦團隊-張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、台灣設計研究院、社團法人台灣兒童領導力教育協會(禮德旭團隊)、Sami藝術設計建築(林建成老師)

活動日期與參與對象

第一梯次：2024.09.28（六）13:30-17:00 參與對象：40位小學1-3年級學生
第二梯次：2024.10.05（六）13:30-17:00 參與對象：40位小學4-6年級學生

地點｜國家兒童未來館興建基地(漢生東路與文化路交叉口，夢奇地公園)

活動費用｜免費報名

報名連結https://pse.is/6dy2ju

報名提醒｜ 

1.填寫報名表不代表報名成功，為顧及參與的公平性，將於9月16日（一）晚上8:00於禮德旭明日學校官方粉專頁進行線上公開抽籤，抽出40個正取名額與5個備取名額。

2.錄取通知將於隔天以email進行發送，家長若未於9/20（五）中午12:00前回傳肖像權使用授權書，並加入專屬Line群組，則視同放棄資格，將陸續通知候補名單。

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