2024《遇見西班牙！朝聖當代設計》 西班牙經典作品首度登台

富有地中海風情的西班牙，在歷史上經歷羅馬帝國、伊斯蘭文明、天主教統治等不同時期的政權影響，又歷經文藝復興、巴洛克時期洗禮，多元文化的交融在建築、裝飾藝術與手工藝中體現。而後更是20世紀現代藝術運動的重要發源地之一，畢卡索(Pablo Picasso)、達利 (Salvador Dalí) 等藝術家在立體主義、超現實主義等領域開創了全新視覺語言，將其推向新的高峰。西班牙在藝術設計方面的豐富遺產和創新精神，使其成為全球設計與藝術領域中不可忽視的力量。
今年台灣設計研究院特別邀請來自西班牙瓦倫西亞 (Valencia) 的知名設計團隊OdosDesign創辦人Luis Calabuig 及共同創辦人Ana Segovia 策畫六大主題展覽，透過地中海層層堆疊的地景紋理彼此相互呼應，描繪出西班牙當代設計的輪廓及精神。
我們相信，此次展覽不僅是對西班牙設計的禮讚，更是一個打開全球視野、促進文化共鳴的重要契機。西班牙設計以其獨特的文化多樣性和創新精神著稱，每一件作品都是歷史與當代的交融，既體現西班牙設計師對自身文化根源的尊重，也展現他們對全球設計未來的探索與貢獻，是一個能激發觀眾對設計、文化和永續發展思考的機會，今年總共邀請36家西班牙國際品牌及建築師、設計師，透過67件作品的展示，搭建設計領域的全球對話平台，一起朝聖西班牙當代設計！
▲ 西班牙策展團隊 Odosdesign
從經典到當代，6大主題了解西班牙設計
策展人透過輕鬆畫風以及活潑繽紛的色彩傳遞居家生活的西班牙日常，展覽空間以產品設計、平面設計、建築設計3個展區呈現，並以6大主題貫穿當代設計精神，主題包括：當代經典、日常符號、地中海精神、創新態度、都會生活與永續循環。運用設計的視覺語言，以不同形式、色彩、材料與符號來詮釋現代美學與國際趨勢等議題；透過全面性的設計方法與教育指導，提升觀眾對西班牙設計更深層的理解。
▲ 「遇見西班牙！朝聖當代設計」展品的歷史推演。
▲ 日常符號｜將功能性和美的形式完美結合，同時兼具實用和美學吸引力。
鬼才 Jaime Hayon、國家設計獎得主 Inma Bermúdez 多件作品展出
此次展覽匯集了50位西班牙當代設計師的傑出作品，包含由居禮名店獨家代理的LLADRÓ西班牙雅緻瓷偶《The Guest》，設計大師 Jaime Hayon 以幽默的手法、生動的形象和鮮明的色彩，結合現代設計和傳統工藝，傳遞西班牙文化的精髓；同時展出近年來國際矚目的女性設計師 Inma Bermúdez 之代表作《FollowMe》，一款因無線且便於攜帶而聞名的燈飾。
作為 Studio Inma Bermúdez 的靈魂人物，Inma 將創新與實用巧妙融合，贏得 IKEA、Audi 等國際巨頭的青睞，也於2022年榮獲西班牙國家設計獎。不容錯過的還有50年代設計先鋒 Miguel Milá 的經典燈飾《Cestita》，融合在地文化與現代工業技術，展示西班牙設計的創造爆發力。
▲ 都會生活｜新穎且多變的設計樣貌，完美相容於不斷增長變化的城市空間。
地中海風情的設計美學，結合西班牙卓越工藝
展間運用方塊隔間呈現西班牙設計的豐富多樣性，從知名設計大師的經典作品到西班牙品牌的創新之作，包含知名時尚精品 Loewe 在展中所呈現的香氛蠟燭作品，以自然植物為主題創作純淨香氣，以及創新家具品牌 SANCAL，擅長跳脫既定形貌，皆以卓越的創意結合精湛的工藝聞名，同時強調自然或永續材料的使用，述說著對傳統文化和美好事物的熱愛，無論是在材質選擇、製作工藝還是設計理念上，這些作品都體現了對文化與藝術可持續發展性的重視，打造出充滿美學與實用性的傑作。
▲ 地中海精神｜展現輕鬆時尚的生活節奏，強調自然材料使用，述說對傳統文化和美好事物的熱愛。
▲ 永續循環｜選擇綠色象徵著自然萬物、生機和對環境的使命，展現生活中對永續精神實踐的理念。
從建築到平面，重現經典風華與前衛設計的對話
西班牙建築文化以其古典與現代風格的完美融合，展示了豐富的歷史傳承與創新精神，成為全球建築藝術的璀璨代表。著名建築師 Enrique Miralles 設計的《Espacio Fundación Telefónica》博物館，以其獨特的建築風格和前衛的設計理念，成為西班牙重要的文化與藝術重鎮，以及 Ramon Esteve Estudio 文化與醫療建築部門負責人Anna Boscà 透過作品傳遞設計的各種可能性，如《Conjunto Industrial Rodes》；從當代的視角出發，強調了建築遺產的重要性，並推動城市以新經濟模式重新詮釋，體現建築領域的前瞻性和多樣性。
平面設計的部分，則由 Oscar Mariné 為西班牙最具代表性的導演阿莫多瓦經典電影《Todo sobre mi madre》為靈感創作的電影海報，透過視覺藝術的形式，將一位強大母親的形象與濃烈的情感故事以大膽色塊的方式詮釋出來，傳遞西班牙設計在不同領域的無限創意。
▲ 創新態度｜設計大膽又前衛，展現勇於突破框架的風格。
意猶未盡，邀您參加跨國系列活動，幸運者還有機會飛往馬德里
西班牙設計展覽將為您開啟一扇獨特的視窗，讓觀眾深度體驗設計在文化與產業交融中所迸發的多樣性與創新火花，並感受地中海文化的獨特魅力。除了精彩的主題展區，台灣設計研究院與西班牙商務辦事處還特別策劃了國際論壇講座和參展抽獎活動，幸運者將有機會直接飛往馬德里！誠摯邀請各位觀眾共襄盛舉，享受西班牙的異國風情。
展覽即日起在台灣設計館盛大開幕，為觀眾帶來一場視覺與心靈的饗宴。通過西班牙當代設計的豐富多樣性與創意，深入探索這個充滿魅力的國度。無論您是設計專業人士還是普通觀眾，都能在這次展覽中找到共鳴，感受到設計所帶來的美好與驚喜。敬請期待，精彩不容錯過！最新消息請密切關注台灣設計館粉絲專頁
▲ 限量禮品｜拼出你的西班牙，帶你飛往馬德里。
展覽資訊
展覽主題｜遇見西班牙！朝聖當代設計
展覽時間｜2024年9月3日（二）－2024年11月17日（日）
展覽地點｜松山文創園區 台灣設計館03 展間
展覽票價｜50元 / 40元（團體票）/ 免費（優待票）
指導單位｜經濟部產業發展署
主辦單位｜台灣設計研究院
協辦單位｜西班牙商務辦事處
策展單位｜Odosdesign
參展單位｜
西班牙國際品牌
A-Emotional Light、ACTIU、Andreu World、BD Barcelona Design、B.Lux、CAPMER、Carpyen、Closca、Diabla、Ecoalf、Estiluz、Expormim、GAN、Gandia Blasco、INCLASS、Kave Home、LedsC4、Lladró、LOEWE、Mad Lab、Marset、Mobles 114、NANIMARQUINA、Ondarreta、Parachilna、Point、Pott Project、Punt、Punt x Creavalo、ROCA、SANCAL、Santa & Cole、Vibia、VICCARBE、Vondom、Vertisol 等36家（依字母順序排列）
西班牙建築事務所
Campo Baeza、Carmen Pinós、H Arquitectes、Moneo Brock、OAB、Ramón Esteve、Tuñón y Albornoz 等7家（依字母順序排列）
西班牙平面設計師
AnnaDaniel、 ERRETRES、Folch、 La Nave、 Lavernia & Cienfuegos、Marisa Gallén、Mariscal、Oscar Mariné、Yarza Twins等8家（依字母順序排列）
航空獨家贊助｜Emirates 阿聯酋航空
飯店獨家贊助｜eslitehotel 誠品行旅
贊助單位｜10/10 apothecary、Artigiano casa、DL Studio、Dream Fairy（夢想藤飛）、Light Plus、Loft29 Collection、Luxury Life（潤舍 ‧ 生活家居）、MSYAMING INTERNATIONAL GROUP（喜事集團）、OSTI Lighting（歐斯堤）、ROCA Taiwan（台灣樂家）、Retro Studio Taipei、TH Company 進口燈飾、Vintage Living Taipei（臣爵傢俱設計）、居禮名店 CURIO BOUTIQUE、捷行國際家居
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