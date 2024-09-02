2024《遇見西班牙！朝聖當代設計》 西班牙經典作品首度登台

富有地中海風情的西班牙，在歷史上經歷羅馬帝國、伊斯蘭文明、天主教統治等不同時期的政權影響，又歷經文藝復興、巴洛克時期洗禮，多元文化的交融在建築、裝飾藝術與手工藝中體現。而後更是20世紀現代藝術運動的重要發源地之一，畢卡索(Pablo Picasso)、達利 (Salvador Dalí) 等藝術家在立體主義、超現實主義等領域開創了全新視覺語言，將其推向新的高峰。西班牙在藝術設計方面的豐富遺產和創新精神，使其成為全球設計與藝術領域中不可忽視的力量。

今年台灣設計研究院特別邀請來自西班牙瓦倫西亞 (Valencia) 的知名設計團隊OdosDesign創辦人Luis Calabuig 及共同創辦人Ana Segovia 策畫六大主題展覽，透過地中海層層堆疊的地景紋理彼此相互呼應，描繪出西班牙當代設計的輪廓及精神。

我們相信，此次展覽不僅是對西班牙設計的禮讚，更是一個打開全球視野、促進文化共鳴的重要契機。西班牙設計以其獨特的文化多樣性和創新精神著稱，每一件作品都是歷史與當代的交融，既體現西班牙設計師對自身文化根源的尊重，也展現他們對全球設計未來的探索與貢獻，是一個能激發觀眾對設計、文化和永續發展思考的機會，今年總共邀請36家西班牙國際品牌及建築師、設計師，透過67件作品的展示，搭建設計領域的全球對話平台，一起朝聖西班牙當代設計！