桃園機場尋路體驗升級 航班資訊顯示版面優化 設計驗證受測者招募中！

為提升桃園國際機場的公共服務品質，台灣設計研究院（以下簡稱設研院）與桃園國際機場公司攜手合作，推動「桃園機場尋路體驗升級」，期望在T3航廈建置之時，逐步優化T1、T2的尋路體驗並且未來能與T3航廈介接。
目前正針對「航班資訊顯示系統（Flight Information Display system，簡稱FIDS）」進行版面優化，誠摯地邀請您參與該項目的驗證活動，作為本案設計優化的重要參考。
指導單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院、桃園國際機場公司
招募對象｜
- 無搭機經驗者：年滿18歲以上並具有高級中等學校畢業或同等學力證明者，共5名
- 資深搭機經驗者：至少5個國家搭機經驗，共5名
- 外國旅客：持外國身份且母語非中文者，共5名
- 年長者：65歲以上，共5名
日期｜9/16(一) 下午14:00-15:00
時長｜約60分鐘
地點｜近國父紀念館站第5號出口，走十分鐘以內能抵達，場地為大型室內空調空間
報酬｜新台幣800元
請填寫以下資料進行報名，因本次驗證名額有限（20名），本院將依驗證需求進行篩選，並以電子信箱或手機通知獲選者；未獲選者恕不另行通知。
【保密聲明】驗證過程會以側拍、錄影紀錄，僅用於「桃園機場尋路體驗升級」研究分析，資料將匿名處理絕不將個人資料外流，台灣設計研究院保證善盡保密之責，敬請放心填答。若您對本次調查有任何疑問，歡迎與我們聯繫，謝謝您！