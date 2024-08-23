微移動加值高雄觀光！設研院攜手在地專家共商潛力熱點與遊程路徑

為促進既有都市系統與微移動服務的結合，台灣設計研究院（以下簡稱設研院）執行經濟部產業技術司科技專案「設計科技研發暨產研共創計畫」，以智慧移動加值產業應用的視角與路加服務科技合作，於 8 月 6 日在設研院高雄南方實驗室辦理「情境應用發展參與式工作坊」，邀請具備地區發展與商業經營觀點的專家，以駁二藝術特區為中心，聚焦探討未來鹽埕地區若發展電動滑板車的可能停靠站點及路線。期望藉由微移動方案的導入促進當地觀光發展，打破傳統交通模式的侷限，為鹽埕地區注入新活力。

此次透過情境應用發展參與式工作坊，集結當地六大領域關鍵利害關係人，包含都市規劃類（形構設計及伍偉廷建築師事務所）、商圈發展類（新鹽埕商圈繁榮協會）、服務營運類（路加服務科技）、生活觀光類（中山大學鹽夏不夜埕計畫團隊）、文史遊覽類（打狗文史再興會社）、區域發展類（東海大學公共事務碩士在職專班與高雄餐旅大學觀光研究所教授），以不同背景視角交流對於鹽埕、鼓山、哈瑪星及旗津地區的在地觀點與實踐經驗，一同探討共享微移動服務促進觀光熱點串連機會與在地推薦遊程路徑亮點，打開地方觀光的未來想像與新商機。