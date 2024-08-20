變與不變的流動—台北城市景觀美學展 DESIGN with Circulating Water

在人類集居的世界裡，水如生命之泉改變著萬物存在的模式，並以各種資源形式歷經了人類社會的每一階段。從沼澤到農業灌溉、人口集居，到如今水仍影響著一座城市裡的生態平衡，我們看見了水與人類的依存關係，看見了活水不斷創造萬物共生的世界。然而，在城市文明的高速發展中，我們為了修補開發伴隨的破壞，試著以師法自然，從環境景觀設計的角度切入，加以適切的實踐，讓人們的生活能走向與萬物共生的美好未來。

這次，我們在台北城市之肺的大安森林公園，看見了水、土、植物等自然裡的「質」與生態之間的依存關係。其中的「變」與「不變」，都在這座都市裡的森林公園流動著。此次展覽以《變與不變的流動-台北城市景觀美學展》為主題，聚焦在大安森林公園水土壤、植物、微氣候、歷史、生態、空間的以及生活的改變八大主題變化，將專家學者十年來的研究及大灣草圳計畫的執行，透過景觀環境設計導入，讓大安森林公園成為一個生態平衡的實踐場域，讓我們與動物、植物、自然中的一切一同共生。