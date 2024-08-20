變與不變的流動—台北城市景觀美學展 DESIGN with Circulating Water

城市空間一直在改變，唯一不變的是水對生命的意義。
Urban spaces are constantly changing, but water always stays as the significance to life.
在人類集居的世界裡，水如生命之泉改變著萬物存在的模式，並以各種資源形式歷經了人類社會的每一階段。從沼澤到農業灌溉、人口集居，到如今水仍影響著一座城市裡的生態平衡，我們看見了水與人類的依存關係，看見了活水不斷創造萬物共生的世界。然而，在城市文明的高速發展中，我們為了修補開發伴隨的破壞，試著以師法自然，從環境景觀設計的角度切入，加以適切的實踐，讓人們的生活能走向與萬物共生的美好未來。
這次，我們在台北城市之肺的大安森林公園，看見了水、土、植物等自然裡的「質」與生態之間的依存關係。其中的「變」與「不變」，都在這座都市裡的森林公園流動著。此次展覽以《變與不變的流動-台北城市景觀美學展》為主題，聚焦在大安森林公園水土壤、植物、微氣候、歷史、生態、空間的以及生活的改變八大主題變化，將專家學者十年來的研究及大灣草圳計畫的執行，透過景觀環境設計導入，讓大安森林公園成為一個生態平衡的實踐場域，讓我們與動物、植物、自然中的一切一同共生。
▲ 動態視覺為沿著瑠公圳再現計畫的水路模型，展現環境景觀生成的畫面。
我們彎低姿態，悉心貼近生態的每個環節，設計創造出新時代的環境美學。
不變的是，始終流動於我們與生態間的生命之泉；不斷在改變的是，人與生命之間的關係、城市與生態之間的關係。
水，推展著城市走向生態多元樣貌的未來。
一個環境土地如何發展成「她」現在獨特的樣貌
展覽共分為兩大區域，森林暗室區與生命之泉動態視覺區，讓參觀者能全面了解一個生態公園的景觀營造，讓自然與人為設計融合，共創和諧美學環境。森林暗室區，以模型、光影、11種公園常見動物聲音，像在一片漆黑的森林當中，你可以聽到各種聲音好像走入了自然環境的體驗；在生命之泉動態視覺區，以動態影像投影方式，透過瑠公圳再現計畫的水路模型，企圖以影片展現出古台北盆地的歷史變遷、人們生活模式的改變，透過景觀設計，大灣草圳計畫，看見台北城市的未來。
從盆地、沼澤成為一個城市，到現在發展成為永續城市，台北城的水圳發展，曾為台北市重要農業灌溉的瑠公圳已不在，但今天展開大灣草圳計畫，一條新的生態水綠廊道。
南從台大舟山路、新生南路,北到大安森林公園。全水系以保水、儲水、水循環,滋養生態環境為建設骨幹，延續自然生態、體驗五感療癒、發展環境教育、實踐健康生活的創新設計。讓台北市能面對極端氣候的挑戰，邁向與自然和諧共生的城市生活。邀請您來展間探索城市與生態共生之道，感受水與景觀設計帶來的啟發！
▲ 共生共感｜感受土地的記憶。
▲ 森林暗室｜11個公園常見動物的聲音，打造環境生態意象的自然體驗。
▲ 知識傳遞｜八大主題。
展覽資訊
展覽名稱｜變與不變的流動-台北城市景觀美學展
展覽地點｜台灣設計館04展間
展覽期間｜2024.08.13(二)- 11.24(日)（每週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00
展覽票價 | 免費入場
指導單位｜經濟部產業發展署
主辦單位｜中華民國景觀學會、台灣設計研究院
協辦單位 | 財團法人大安森林公園之友基金會、財團法人全聯慶祥慈善基金會
策展團隊｜環藝工程顧問有限公司、GROUP G、GREEN WISH