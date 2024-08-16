IDDI 設計透視器 EP.2：用尊重與信任堆疊出無限延伸的永續收納櫃——專訪大豐環保許程宇與點睛設計韓世國

想要從製造業跨入創新設計？找個夥伴，一起前進！
作為台灣回收業的龍頭，大豐環保自成立以來持續發展再生處理系統並投入應用材料研發。近年來，為了扛起永續的社會責任及回應市場的需求，大豐除了與各品牌合作開發永續商品外，也萌生了成立自有品牌的念頭。但「設計」對以資源回收起家的大豐來說是一個陌生的專業領域，因此大豐環保找來過去有專案合作過的點睛設計一起參加「IDDI 設計驅動產業創新」計畫（下稱IDDI），過程中除了研發設計出可無限堆疊的「100% 回收 PP 組合櫃」，大豐更學習了設計的流程和邏輯。而站在生產及設計兩端的大豐及點睛，究竟擦出了那些火花呢？
以無限堆疊展現永續的張力
大豐的專長是PP（聚丙烯）材料的回收及循環材料開發，PP的應用又以生活用品為大宗，因此開發生活用品勢在必行。但生活用品百百種，為何選擇組合櫃作為目標？有趣的是，大豐和點睛首先考慮的是哪項產品可以最有效消耗回收再製材料，以材料消耗量為首的考量不只可以擴大產品的永續影響力，大型的組合櫃也更可以表現出永續產品的張力。
隨著設計流程的推進，點睛根據材料特性、結構強度、使用者行為等不斷進行設計迭代，大豐在過程中也以持續修正材料的物性來滿足設計及生產的要求，但「無限堆疊」不是雙方一開始就摸索出的解方，這當中的轉捩點其實是來自IDDI審查委員的建議，委員提到：「既然要做組合櫃，那我們讓它可以無限堆疊吧！」，確實無限堆疊的概念可以增加許多使用方式及情境，但這個想法卻讓點睛和大豐傷透腦筋，除了結構設計十分複雜外，對材料物性的要求也更高，而這當中的來回改動沒有消磨掉雙方的熱情，反而激起了「做到最好」的決心。
從可無限堆疊的「100% 回收 PP 組合櫃」，可以看到易於拆裝的使用方式和四面皆可開啟的特殊結構，靈活的模組化設計也讓使用者可以依照空間自行規劃，「100% 回收 PP 組合櫃」的成功，是來自於大豐與點睛雙方的堅持，也是雙方相互尊重及信任的結果。
▲ 「100% 回收 PP 組合櫃」可依使用者需求自行組合。
互信互助，1+1=♾️
跨領域合作，總是免不了意見相左或是產生摩擦，令人驚訝的是大豐與點睛的合作卻出乎意料的順利。大豐的許程宇經理謙虛地說：「我們是以資源回收起家，一開始就知道自己不懂設計，所以才會想參加IDDI計畫並向點睛設計請教。」同時，點睛過去曾執行許多永續設計的專案，因此擁有豐富的循環材料知識，在合作初期就迅速理解大豐的需求和限制並提出創新且可行的設計方案。
在設計過程中，大豐也給足點睛各項資源，除了提供高品質的材料讓點睛測試外，在反覆驗證設計的階段也大力支持，即使是昂貴的3D列印或是射出打樣，大豐也毫不猶豫地協助，確保每個設計細節都能完美落實，這讓點睛十分感動。韓世國總監笑著說：「其實最好的合作就是信任，因為大豐非常信任且尊重我們，所以我們也想要用最高標準來回應他們的期待。」有了互信的基礎，雙方在面對挑戰時就能夠坦誠交流，問題也能迎刃而解！
設計對於企業價值的形塑，是轉型的關鍵
為了發展自身的永續品牌，大豐於IDDI計劃期間內新聘了設計師，透過共同研發的協作模式，向設計經驗豐富的點睛學習，逐步將設計能量內化為企業的核心能力。許程宇經理認為這是一個很難得的學習機會，因為過去雙方雖然有合作經驗，但大豐始終站在生產端，並沒有參與到設計流程，這次合作中，點睛引入了需求分析及敏捷產品開發等方法，透過一系列設計工具帶領大豐一步步推敲設計環節，大豐不僅見證了每一個設計決策的形成，也親身參與了設計的複雜性與挑戰。
大豐在過程中發現到設計的產出並非一蹴可幾，需要縝密的思考、反覆的推敲、不斷的來回討論，才能創造出符合需求的優質產品。透過這次的合作，大豐參與了設計決策的每一個細節，進而將從無到有的設計過程內化為自身的設計思維和能力。這種內化不僅提升了企業的設計力，更讓大豐在未來能夠自主進行產品開發，使設計力成為企業發展的核心競爭力。
▲ 「100% 回收 PP 組合櫃」的使用場景多元，模組化的設計在商展中也能靈活呈現。
成立設計中心引領永續未來，以創新設計回應市場趨勢
除了設計研發與量能提升外，點睛和大豐也交換了對永續產業的見解。許程宇經理認為過去企業總是強調壓低成本以提升循環產品的競爭力，這是因為對於製造業來說要投入設計其實是個風險，但IDDI的支持讓業者可以更放心的前進，而大豐決心透過設計來提升產品價值並回應市場趨勢、展現企業的責任。韓世國總監也十分認同，他認為台灣有許多好的循環材料開發商，同時也有優秀的設計團隊，若將來有更多合作展開，永續的影響力也會被擴大，消費者也有更多永續產品可以選擇。
隨著設計中心成立，大豐不僅積極探索創新永續材料應用，如紡織類產品和兒童玩具等，也系統化地培養內部設計人才，提升企業的設計能力。點睛也將繼續使用各種永續材料開發新商品，展現工業設計師對社會的永續關懷，而雙方透過IDDI共同開發的「100% 回收 PP 組合櫃」也將和各位在市場上見面，並前進荷蘭設計師週與國際社會交流，期待日後有更多永續產品走進生活，共同堆疊出更永續的未來！
大豐環保簡介
大豐環保科技專注於環保事業，成立以來不斷發展回收站加盟體系，全台已有近三十個站點，並持續擴展，致力成為全球最大的資源回收體系。不僅建立了塑膠再生全興廠並獲得ISO及德國TUV認證，更是亞洲唯一獲得藍天使環保標章的公司。近年來，大豐環保科技成立綠色研發中心，實現從回收到再生處理及應用材料研發的一條龍模式，同時，為了改變人們對回收的看法，大豐環保科技更推出「zero zero城市環保店」及zero zero App，結合教育、互動及體驗，讓回收變得有趣。
點睛設計簡介
點睛設計致力於企業識別、品牌企劃及產品設計等領域，以「設計是發掘並發揚每件事物的特質」為信念提供全方位的設計服務。點晴設計另有 4項品牌： DOTdesign、ChosenTea 1869、Hualien Goods 、Coloop及 re-ing永續品牌，1 項合作品牌： 木沐 MUKKI。擅長多種材質運用和不同工藝結合。獲獎經驗豐富，包含著名的德國IF及紅點產品設計、金點設計獎與 OTOP 設計獎等。商品已累積多達 80 件，創作以提升生活品味為主，強調台灣設計生產之特色。
IDDI小百科
「IDDI 設計驅動產業創新」( Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ) 為經濟部產業發展署推動之設計創新專案，由台灣設計研究院執行,並以提升企業設計位階及設計價值為目標，並推動設計導入開發流程之中，協助產業發展創新商業模式,深化服務價值。
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