IDDI 設計透視器 EP.2：用尊重與信任堆疊出無限延伸的永續收納櫃——專訪大豐環保許程宇與點睛設計韓世國

大豐的專長是PP（聚丙烯）材料的回收及循環材料開發，PP的應用又以生活用品為大宗，因此開發生活用品勢在必行。但生活用品百百種，為何選擇組合櫃作為目標？有趣的是，大豐和點睛首先考慮的是哪項產品可以最有效消耗回收再製材料，以材料消耗量為首的考量不只可以擴大產品的永續影響力，大型的組合櫃也更可以表現出永續產品的張力。

隨著設計流程的推進，點睛根據材料特性、結構強度、使用者行為等不斷進行設計迭代，大豐在過程中也以持續修正材料的物性來滿足設計及生產的要求，但「無限堆疊」不是雙方一開始就摸索出的解方，這當中的轉捩點其實是來自IDDI審查委員的建議，委員提到：「既然要做組合櫃，那我們讓它可以無限堆疊吧！」，確實無限堆疊的概念可以增加許多使用方式及情境，但這個想法卻讓點睛和大豐傷透腦筋，除了結構設計十分複雜外，對材料物性的要求也更高，而這當中的來回改動沒有消磨掉雙方的熱情，反而激起了「做到最好」的決心。

從可無限堆疊的「100% 回收 PP 組合櫃」，可以看到易於拆裝的使用方式和四面皆可開啟的特殊結構，靈活的模組化設計也讓使用者可以依照空間自行規劃，「100% 回收 PP 組合櫃」的成功，是來自於大豐與點睛雙方的堅持，也是雙方相互尊重及信任的結果。