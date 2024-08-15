9/20 低碳包裝與永續設計論壇暨分享會，即日起開放報名！

在全球氣候變遷壓力下，低碳包裝已成為企業實現永續發展的重要策略之一。本場論壇將聚焦低碳永續的未來策略與國際趨勢。現場邀請多位業界專家，分享他們在綠色包裝設計方面的實戰經驗與成功案例，探討如何兼顧永續價值與經濟效益，歡迎有興趣的夥伴們一同參與。
一、活動資訊
- 活動時間： 2024年9月20日（五）13:30-17:00（13:10開放入場）
- 活動地點：台灣設計研究院創意劇場（台北市信義區光復南路133號 製菸工廠2樓）
- 進行方式：本場論壇為免費活動，現場座位有限，請把握時間及早報名
- 報名連結：https://tdri.surveycake.biz/s/9RGwd
- 活動內容：
講題一：【綠色包裝設計概念與應用】
邀請YFYJupiter（捷比達有限公司）總經理陳文福與設計總監洪宇郎以及設計經理楊雅麟，從國際品牌如Dell、Adidas等跨國企業的低碳永續策略與目標切入，講述包裝減量、去塑與國際供應鏈的低碳製造議題，並分享相關設計案例。
講題二：【包裝材料及永續設計應用】
邀請凰吉企業有限公司 李明霖經理分享綠色包裝材料的多元面向，從回收材質到生物鈣、生物可分解材質等，以實際案例為主軸，詳細介紹永續包裝設計的各種可能。
案例分享：【設計業者PechaKucha】
本次活動邀請5家台灣優秀設計業者，透過輕鬆精簡的Pecha Kucha形式，分享精采的低碳包裝與永續設計應用。本次分享業者皆為經濟部產業發展署「設計服務機構服務能量登錄」認證之優良設計業者。
靜態展示：【低碳包裝與永續設計應用展區】
本場活動特別規劃互動展區，讓業者可將減碳包裝與材質帶到現場，和與會夥伴分享、交流。
二、活動議程
三、注意事項
本活動為經濟部國際貿易署（以下簡稱國際貿易署）委託台灣設計研究院辦理之活動，為告知本局個資蒐集事項與保障您的報名資料，敬請透過以下網址https://tdri.surveycake.biz/s/9RGwd 填寫活動報名資料，感謝您的配合。
– 報名請填寫中文本名。
– 主辦單位保有活動異動之權利。
– 洽詢活動相關事宜，請聯繫：sky_chung@tdri.org.tw（鍾小姐）
– 本活動為經濟部國際貿易署主辦，敬請協助填寫活動後回饋問卷。
四、辦理單位
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部 國際貿易署
執行單位｜台灣設計研究院
協力單位｜興才文教基金會、X-Rite Pantone