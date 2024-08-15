9/20 低碳包裝與永續設計論壇暨分享會，即日起開放報名！

一、活動資訊

講題一：【綠色包裝設計概念與應用】

邀請YFYJupiter（捷比達有限公司）總經理陳文福與設計總監洪宇郎以及設計經理楊雅麟，從國際品牌如Dell、Adidas等跨國企業的低碳永續策略與目標切入，講述包裝減量、去塑與國際供應鏈的低碳製造議題，並分享相關設計案例。

講題二：【包裝材料及永續設計應用】

邀請凰吉企業有限公司 李明霖經理分享綠色包裝材料的多元面向，從回收材質到生物鈣、生物可分解材質等，以實際案例為主軸，詳細介紹永續包裝設計的各種可能。

案例分享：【設計業者PechaKucha】

本次活動邀請5家台灣優秀設計業者，透過輕鬆精簡的Pecha Kucha形式，分享精采的低碳包裝與永續設計應用。本次分享業者皆為經濟部產業發展署「設計服務機構服務能量登錄」認證之優良設計業者。

靜態展示：【低碳包裝與永續設計應用展區】

本場活動特別規劃互動展區，讓業者可將減碳包裝與材質帶到現場，和與會夥伴分享、交流。