《循環設計：延長產品生命週期的創新方法》工作坊

活動簡介
隨著全球環境意識的提升、網路平台的普及以及政府對循環經濟的支持，台灣的二手品轉售和舊物維修等循環服務逐漸發展。然而，這些服務仍面臨標準化和規模化挑戰，產品品質和服務可及性亦有待提升。針對這些問題將舉辦一場工作坊，旨在探討如何透過設計創新及合作，提升二手品及舊物的再利用價值，進一步促進循環經濟的發展。
工作坊將聚集設計師、循環服務提供者及環境部相關同仁，共同探討解決方案並實踐目標。包括主題演講、小組討論、實作體驗等環節，參與者將有機會分享經驗，交流想法，並在實作中探索創新的解決方案。我們期待透過本次工作坊，能夠匯聚更多有志於推動循環經濟發展的力量，共同創造一個更加環保和可持續的未來。
活動資訊
活動日期｜2024年8月25日（日）
活動時間｜13 : 25 ~ 17 : 30（13:00開放報到｜報到地點同活動地點）
活動地點｜台灣設計研究院 創意劇場 (台北市光復南路133號 製菸工廠2樓)
報名費用｜免費
邀請對象｜
- 循環材料來源潛力廠商。
- 空間設計服務和產品設計服務業者。
- 環境部資源循環署相關科(組)。（若非企業單位，恕不受理報名）
活動議程(暫定)
13:00-13:25：報到
13:25-13:30：開場
13:30-13:50：二手物品與不用品設計加值再造趨 / TDRI
13:50-14:20：實務分享 – Upcycling. Sustainable Design （講師待確認）
14:20-14:50：經營分享 – 二手物品與不用品設計加值再造 （講師待確認）
14:50-16:30：workshop 二手設計改造實作
16:30-17:00：分組成果發表
17:00-17:30：政府資源說明｜交流互動｜QA
※ 主辦單位保有活動異動之權利，依活動當天實際狀況調整，若遇天災或疫情等不可抗力之因素，另擇時間辦理。
聯繫窗口
財團法人台灣設計研究院 產業前瞻組
潘先生
TEL: 02-27458199 #532
Email: yuling_pan@tdri.org.tw
辦理單位
｜主辦單位：環境部資源循環署
｜執行單位 : 財團法人台灣設計研究