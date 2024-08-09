《循環設計：延長產品生命週期的創新方法》工作坊

隨著全球環境意識的提升、網路平台的普及以及政府對循環經濟的支持，台灣的二手品轉售和舊物維修等循環服務逐漸發展。然而，這些服務仍面臨標準化和規模化挑戰，產品品質和服務可及性亦有待提升。針對這些問題將舉辦一場工作坊，旨在探討如何透過設計創新及合作，提升二手品及舊物的再利用價值，進一步促進循環經濟的發展。