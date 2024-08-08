IDDI Design Cube x Line｜設計指南：創新思維 x 策略指引

本次由IDDI及台大智活共同舉辦，聚焦「AI數位應用」與「循環經濟」兩大領域，幫助企業探索創新的路徑！工作坊將透過案例分析和實戰演練，激發深入的創意思考，將創新理念轉化為實際行動！無論是正在醞釀中的專案，還是希望尋求全新突破的企業，皆可從中獲得指引或可能解方。歡迎製造業攜手設計夥伴一起參加設計思考工作坊，拓展企業創新潛力！