各位製造業的創意玩家們，想藉由設計思考提升企業競爭力嗎？【2024 IDDI Design Cube x Line｜設計指南：創新思維 x 策略指引】工作坊即日起開放報名！
本次由IDDI及台大智活共同舉辦，聚焦「AI數位應用」與「循環經濟」兩大領域，幫助企業探索創新的路徑！工作坊將透過案例分析和實戰演練，激發深入的創意思考，將創新理念轉化為實際行動！無論是正在醞釀中的專案，還是希望尋求全新突破的企業，皆可從中獲得指引或可能解方。歡迎製造業攜手設計夥伴一起參加設計思考工作坊，拓展企業創新潛力！
一、活動資訊
- 場次一：2024 年 9 月 4 日 13:30-16:30
- 場次二：2024 年 9 月 23 日 13:30-16:30
- 地點：TDRI 創意劇場（台北市信義區光復南路133號北向2樓）
二、活動議程
三、參與對象
- 製造業者 （須依法辦理公司登記或商業登記，不含本國設立及外國營利事業在台設立之分公司）＋ 協力外部設計單位
- 製造業者 （本身有設計部門）
- 製造業者 （尚未有合意外部設計單位，須由執行單位推薦）
四、費用
免費（附加茶點餐盒）
五、報名連結
立即報名，與我們一起推動設計驅動的產業創新，探索未來的無限可能！
▌聯絡方式
台灣設計研究院｜綜合企劃組 IDDI專案辦公室
iddi@tdri.org.tw｜02-2745-8199 (#115)｜鍾小姐
主辦｜經濟部產業發展署
執行｜台灣設計研究院 -「IDDI設計驅動產業創新」專案辦公室
協辦｜台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心