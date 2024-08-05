2024「塑膠循環商業模式綠色設計示範」受理申請中

為達國家永續發展、提升全民永續素質，並兼顧經濟與環境友善。環境部推動資源循環政策、鼓勵全民減塑減廢，以建構低碳家園。支持企業、通路商、製造商、材 料供應商，與資源回收業者、資源再利用業者…等，從源頭導入永續思維與循環設計策略，減少塑膠新料的使用，促進塑膠循環與延長產品生命週期，鼓勵維修、二手再利用。
▊ 申請說明
1. 提案單位須明確具體提出有利於企業或使用者減塑方案或減塑服務，並提出減碳量或減塑量之計算。
2. 提案單位須從源頭提出減塑方案，以降低一次性塑膠包裝、取代原塑膠包裝材料、塑膠減量、減重。
(1) 減塑之商業模式或服務設計方案。促使使用者減少一次性塑膠使用行為、減少一次性塑膠，鼓勵以租代買或減少塑膠包裝…等。
(2) 從源頭優化目前產品之減塑設計(如雨傘雨衣、安全帽、行李箱、容器、包材…等物 件)。
(3) 塑膠廢棄物upcycling設計。
(4) 有助塑膠相關之廢棄物 close loop 分類與回收再利用之設計提案。以利使用者能清楚辨識可回收塑膠，創造好的使用體驗、強化使用者主動進行塑膠分類回收或減少塑膠包材、塑膠製品等之使用量。
▊ 執行經費
每案設計執行最高新台幣100萬元(經審查委員會核定)。
▊ 申請資格
1. 通路連鎖業者：如零售業、通路業、運輸倉儲業、餐飲業…等
2. 塑膠製造或應用業者
3. 品牌商
4. 環境資源服務相關業者。
5. 交通航運營運業者。
6. 設計服務業(下列條件至少需具備 2 項)
(1) 具『經濟部產業發展署之設計服務能量登錄證書』。
(2) 近 3 年曾獲國際設計獎項。
(3) 符合『行政院主計處之行業統計分類『7402 工業設計類』，及『7409 其他專門設計業』或『營利事業登記證 1501010 產品設計業 / 1599990 其他設計業』之設計業者。
▊ 申請方式
申請日期｜至8/9（五）
申請相關資料｜https://reurl.cc/ky0jGq
聯繫窗口｜02-2745-8199 分機534 林小姐或來信至yingchen_lin@tdri.org.tw