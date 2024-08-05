2024「塑膠循環商業模式綠色設計示範」受理申請中

▊ 申請說明

1. 提案單位須明確具體提出有利於企業或使用者減塑方案或減塑服務，並提出減碳量或減塑量之計算。

2. 提案單位須從源頭提出減塑方案，以降低一次性塑膠包裝、取代原塑膠包裝材料、塑膠減量、減重。

(1) 減塑之商業模式或服務設計方案。促使使用者減少一次性塑膠使用行為、減少一次性塑膠，鼓勵以租代買或減少塑膠包裝…等。

(2) 從源頭優化目前產品之減塑設計(如雨傘雨衣、安全帽、行李箱、容器、包材…等物 件)。

(3) 塑膠廢棄物upcycling設計。

(4) 有助塑膠相關之廢棄物 close loop 分類與回收再利用之設計提案。以利使用者能清楚辨識可回收塑膠，創造好的使用體驗、強化使用者主動進行塑膠分類回收或減少塑膠包材、塑膠製品等之使用量。