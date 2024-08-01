環境部推動循環經濟，二手場域現勘實訪啟動設計創新

▲ 環境部資源循環署與台灣設計研究院舉辦「二手綠色循環場域現勘實訪」。
為促進資源循環利用及推動永續發展，環境部資源循環署與台灣設計研究院（簡稱設研院）於2024年7月31日共同舉辦「二手綠色循環場域現勘實訪」活動，深入探索台灣循環場域的現況。此次活動吸引了約20名來自空間設計、產品設計服務業者、二手循環服務提供者，以及環境部資源循環署的邱俊雄專門委員與同仁參與。
活動中，參與者近距離觀察各場域的空間設計與服務流程，並與營運單位進行深入交流。活動重點考察了四個不同類型的二手循環場域，包括慈濟三重環保站、大水溝二手屋、玩具銀行和古風小白屋，展示了大規模環保回收、二手物處理和舊物再生的運作方式。
▲ 環境部資源循環署的邱俊雄專門委員與同仁分享環境部在永續循環的經驗。
邱俊雄專門委員表示：「源頭減量與延長產品壽命能避免產品被丟棄，我們需要從民眾的日常生活中進行改變。台灣推廣資源回收的概念已有二十多年，才逐漸見到成效。雖然有人說日本在環保方面做得比台灣好，但台灣在環保與循環推廣與實踐方面，其實並不遜於日本，甚至更為出色。」
無論是大型環保站還是社區維修點，各類二手再製、轉售和維修服務場域均秉持相同的理念，積極推動資源循環與永續發展。慈濟三重園區志工羅美珠師姐表示，慈濟基金會一貫堅守「愛物惜物，延續物命」的精神，致力於讓每一件物品都能得到妥善利用。
▲ 玩具銀行張維庭秘書長分享「回收玩具、讓愛延續」的永續理念。
玩具圖書館協會與玩具銀行秘書長張維庭則強調，「回收玩具、讓愛延續」是玩具圖書館協會長期推廣的核心理念。她表示，玩具銀行倡導就近捐贈的觀念，以減少因玩具流動率低而造成的庫存壓力，並推出了「玩聚窩」與「玩具醫學院工作坊」等創新模式。
▲ 大水溝二手屋共同負責人張貴智與參與者進行合影。
大水溝二手屋共同負責人張貴智指出，大水溝二手屋的社會影響力體現在為弱勢家庭提供短期就業與物資支持，並透過維修與改造，讓物品發揮最大價值。他還提到，二手屋曾與在地大學服裝設計系合作，將二手布料改造成時尚設計作品，並定期舉辦免廢市集與培根市集，以吸引年輕人參與。此外，二手屋還設有針對弱勢家庭的特別之夜活動，免費提供物品，幫助有需要的家庭。
古風小白屋作為一個社區型維修站，自2014年成立以來，已累積超過十年的維修經驗。該維修站不僅收容各類囤積在家的家電用品，供居民共享使用，更在維修過程中促進人與人之間的連結。小白屋的共同創辦人黃芳惠小姐表示，成立小白屋的初衷是希望人們透過維修探索自我，而非僅僅保護古蹟。她期望透過這個平台，能夠從疏離的城市生活中重新接起人與人之間的連結，並傳達「讓保養取代維修、讓維修取代回收、讓回收取代廢棄」的願景，倡導民眾養成愛物惜物的態度。
▲ 古風小白屋維修師傅的左適佑展示產品損壞再翻新的案例。
儘管面臨規模化和標準化的挑戰，各類場域仍展現出獨特的創新理念，特別是社區維修站的興起，透過共享工具和志工服務，推動舊物新生，令人印象深刻。作為小白屋維修師傅的左適佑大哥提到，生活中有太多物品在尚可使用的情況下被丟棄。他認為設計師在設計產品時，應該考慮產品後續處理的自覺，舉例說明如電風扇螺絲釘過多，讓修理過程繁瑣；某品牌吹風機沒有螺絲釘，導致拆解困難等。因此，他強調設計師對於產品永續使用的使命至關重要，甚至可以說是決定產品生命週期的關鍵角色。
此次活動是環境部「113年塑膠循環商業模式綠色設計示範案例推動計畫」的一部分，旨在通過實地考察了解二手循環場域的運營現況，並尋找創新解決方案以提升其服務品質與運營效率。台灣設計研究院產業前瞻組組長吳於軒表示：「透過設計讓物品再次找到它的主人，以及建立有效的服務流程，是吸引更多外部民眾參與的關鍵。這次實地考察為設計師們提供了寶貴的資料，也讓團隊更加體會到設計思維在推動循環經濟中的關鍵作用，期待能為產業與社會發展注入新動力！」
【二手綠色循環場域現勘實訪】
指導單位｜環境部資源循環署
執行單位｜財團法人台灣設計研究院