環境部推動循環經濟，二手場域現勘實訪啟動設計創新

古風小白屋作為一個社區型維修站，自2014年成立以來，已累積超過十年的維修經驗。該維修站不僅收容各類囤積在家的家電用品，供居民共享使用，更在維修過程中促進人與人之間的連結。小白屋的共同創辦人黃芳惠小姐表示，成立小白屋的初衷是希望人們透過維修探索自我，而非僅僅保護古蹟。她期望透過這個平台，能夠從疏離的城市生活中重新接起人與人之間的連結，並傳達「讓保養取代維修、讓維修取代回收、讓回收取代廢棄」的願景，倡導民眾養成愛物惜物的態度。