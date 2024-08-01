2024 台灣設計力調查正式展開！廣邀設計公司、企業設計部門踴躍參與

2024年台灣設計力調查旨在深入了解台灣設計產業的現況與未來趨勢，並探索設計在產業中的價值和影響。此次調查將匯集設計關鍵數據，剖析產業現況，提出適切因應策略，邀請您與我們一同關注設計產業的發展能量。
2024年台灣設計力調查將聚焦於以下幾個面向：
- 設計產業的數位化程度
- 設計在企業中的認知與價值
- 因應趨勢下的未來發展意圖
希望能更全面地了解設計對產業的影響。
您是設計部門或企業的經營管理者嗎？我們需要您的參與！
台灣設計研究院誠摯邀請設計產業的主管和負責人參與此次調查，您的寶貴意見將為我們提供重要的參考，並推動台灣設計產業的持續進步與發展。同時，歡迎大家協助分享給更多設計界和一般企業的主管們！
【參與調查，您可以……】
- 追蹤設計產業整體經營概況：幫助公司制定未來策略。
- 了解公司於設計產業之定位：找出公司優勢與改進空間。
- 掌握台灣設計產業發展脈動：獲取最新的設計產業發展趨勢和動態資訊，保持競爭優勢。
調查對象：
設計公司｜包含產品設計、視覺傳達、建築、室內、時尚產業等，提供設計服務或經營設計品牌之設計公司主管或負責人。
企業設計部門｜企業中的設計部門或是設計人員之主管或代表。
調查日期：即日起至2024年8月18日止，敬請各設計產業的主管們撥冗填答。
🎁 為感謝您參與此次問卷調查，我們提供以下回饋：
- 當研究成果出版時，我們將寄送電子報告給您。
- 優先獲得「台灣設計力之夜」產業交流活動邀請（需配合場地人數限制）。
- 調查結束後，我們將抽出20位幸運填答者，贈送設計點價值800元以上的精選生活禮品。
📢 現在就參與調查，共同推動台灣設計力的進步！
「台灣設計力調查」聯絡窗口
Email：yuchun_chen@tdri.org.tw
電話：02-2745-8199 #274 陳小姐