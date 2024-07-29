商圈美學系列課程場次六開放報名中！

▌課程簡介
經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。
為提升受輔導商圈之店家及商圈組織對於美學認知提升，規劃將從商圈品牌、組織經營、空間美學等角度切入不同課程，帶領受輔導店家共創商圈轉型新未來。邀請本年度輔導商圈及對此課程有興趣的商圈組織與商店經營者，一同來參與！
▌活動資訊
場次六、創生年代的街區活化振興與儀式感體驗（開放報名中）
活動時間：8月15 日(四) 14:00-17:00 （13:30 開放入場）
活動地點：台灣設計研究院201會議室（台北市信義區光復南路133號，松山文創園區，製菸工廠北向2樓）
活動費用：免費
活動講師：林 事務所 林承毅 / 執行長
*名額有限額滿為止，報名截止至8/8（四）17:00止。
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▌活動議程
※ 每場次活動將於活動日前一個月開放報名，並公佈實際課程時間及地點。
※ 本活動辦法若有未盡之處，主辦單位保留變更本活動內容細節之權利。
▌聯繫窗口
財團法人台灣設計研究院 產業創新組
黃小姐 tel： 02-27458199 #665 email:lucy_huang@tdri.org.tw