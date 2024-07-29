商圈美學系列課程場次六開放報名中！

▌課程簡介

經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。

為提升受輔導商圈之店家及商圈組織對於美學認知提升，規劃將從商圈品牌、組織經營、空間美學等角度切入不同課程，帶領受輔導店家共創商圈轉型新未來。邀請本年度輔導商圈及對此課程有興趣的商圈組織與商店經營者，一同來參與！