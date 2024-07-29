「學美 ‧ 耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」 設計團隊徵選中，設計施作費達300萬元！

「邀請療癒系空間設計好手，前進大專校院輔導諮商現場，為師生打造撐起身心安全的健康環境！」
「學美 ‧ 耕心」計畫為因應台灣校園日益增長的諮商需求與趨勢，以「豎立大專院校輔導諮商空間之設計典範」為願景，徵集全台設計團隊走入校園輔諮現場，導入設計思考並進行空間改造，提升學生輔導工作效益，且提供學生友善、溫馨且安全之輔導諮商環境。
今年，全台已選出4所合作學校：每案設計施作費達300萬元！改造學校及申請簡章請見下方徵選資料包。
▊ 申請方式
申請資格｜政府合法許可設立之公司、行號（含工作室）、建築師事務所
申請日期｜7/29（一）至8/30（五）12:00止
徵選資料包｜https://tinyurl.com/mscvcywy
聯繫窗口｜02-2745-8199 分機353 彭先生或來信至rucs@tdri.org.tw
▊ 各校場勘
場勘期間｜113年8月1日（四）至113年8月8日（四），各校時間請詳閱報名連結。
報名時間｜各場勘日期前1日中午12:00截止（不含例假日）
報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/AMGbP
讓設計改變空間，以空間療癒心境！邀請您加入「學美 ‧ 耕心」計畫。