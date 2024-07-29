「學美 ‧ 耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」 設計團隊徵選中，設計施作費達300萬元！

「邀請療癒系空間設計好手，前進大專校院輔導諮商現場，為師生打造撐起身心安全的健康環境！」

「學美 ‧ 耕心」計畫為因應台灣校園日益增長的諮商需求與趨勢，以「豎立大專院校輔導諮商空間之設計典範」為願景，徵集全台設計團隊走入校園輔諮現場，導入設計思考並進行空間改造，提升學生輔導工作效益，且提供學生友善、溫馨且安全之輔導諮商環境。

今年，全台已選出4所合作學校：每案設計施作費達300萬元！改造學校及申請簡章請見下方徵選資料包。