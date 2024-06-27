農業部以5大展區呈現農產多元風貌，台北國際食品展覽會臺灣館正式登場

2024台北國際食品展覽會臺灣館的主題形象展「農縮臺灣味 邁向全世界」由農業部指導，台灣設計研究院與天晴設計李尉郎總監共同策展，6月26日於臺北市南港展覽館2館4樓「臺灣館」盛大開幕，展開為期4天的展覽。

今年臺灣館的主題形象展藉由設計敘事手法，呈現臺灣農產品近年在國際市場檢疫諮商及拓展市場的成果，從總論、實績、展望角度切入，將展覽分為「不是那麼農易」、「Move後推手」、「農賣給誰？」、「跨越時間空間之術」、「農店到農電」5個分區，從管理到談判、成果到跨境電商，喚起買家、消費者最深的共鳴，並以中、英、日三種語言展現臺灣的農產品在農業部與業者共同努力下，在全球高級消費外銷市場中持續成長，邁(賣)向全世界。