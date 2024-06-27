農業部以5大展區呈現農產多元風貌，台北國際食品展覽會臺灣館正式登場

▲ 2024台北國際食品展，在台灣設計研究院與天晴設計李尉郎總監共同策展，臺灣館主題形象展「農縮臺灣味 邁向全世界」呈現臺灣外銷國際優良農產品。
2024台北國際食品展覽會臺灣館的主題形象展「農縮臺灣味 邁向全世界」由農業部指導，台灣設計研究院與天晴設計李尉郎總監共同策展，6月26日於臺北市南港展覽館2館4樓「臺灣館」盛大開幕，展開為期4天的展覽。
今年臺灣館的主題形象展藉由設計敘事手法，呈現臺灣農產品近年在國際市場檢疫諮商及拓展市場的成果，從總論、實績、展望角度切入，將展覽分為「不是那麼農易」、「Move後推手」、「農賣給誰？」、「跨越時間空間之術」、「農店到農電」5個分區，從管理到談判、成果到跨境電商，喚起買家、消費者最深的共鳴，並以中、英、日三種語言展現臺灣的農產品在農業部與業者共同努力下，在全球高級消費外銷市場中持續成長，邁(賣)向全世界。
主視覺設計以幾何化造型呈現「農縮小小世界」
今年的主視覺設計融入了臺灣特有的農作物及農產品，將臺灣外銷國際的農產品例如火龍果、石斑魚、豬肉、文心蘭、蝴蝶蘭、結球萵苣、釋迦、芒果、香蕉、荔枝、鳳梨、菇類等意象，以及農業包裝、罐頭、船運、海運等元素，藉由設計手法「農縮」成幾何圖像，造型及顏色搭配非常具現代感，又能做為不同展區分類、印刷品及動畫等廣泛設計應用，是吸引各國買家來館參觀及展現臺灣農業優質形象的重要推手。
▲ 透過設計，以幾何化造型手法，呈現農業部外銷農產地圖，持續分散出口國家與爭取新興市場。
臺灣館5大展區 共展臺灣農產多元風貌
臺灣館除了主題形象展之外，共計有92家參展廠商，劃分農糧精品、畜禽產品、水產品、銀髮友善及農村好物等5大展區，農業部精心挑選具有出口實績或潛力的優秀農產食品業者，展示來自各地的新鮮農畜水產食材，以及創意零食、健康穀類產品、美味調理食品和農業伴手禮，全面展現臺灣農產食品的新鮮、豐富和友善環境特質。
▲ （由左至右）農糧署姚志旺副署長（左一）、台灣設計研究院洪明正組長（左二）、農業部胡忠一次長（左三）、農業部林麗芳司長（右一）及媒體團率領主題館參觀及導覽。
透過臺灣農產品外銷主題形象的精心設計，凸顯臺灣館特色，吸引國際買家，深入了解臺灣農業政策推動成果，不僅有助於促進臺灣農產食品廠商與國際買家之間的交流與合作，也使得台北國際食品展成為臺灣進軍國際市場的重要平台，成為推動臺灣品牌國際化的關鍵契機。
展出時間｜2024年 6月26日(三)至6月29日(六) (共4天)
展出地點｜台北國際食品展臺灣館-主題形象區 / 攤位編號S0601 (南港展覽館2館4樓，臺北市南港區經貿二路2號)