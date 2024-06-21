瑞士150年建築品牌GEBERIT吉博力 進軍台灣：掀起革命風潮 !

吉博力的排水系統，以其高技術，確保「不堵不臭」，精湛的工藝，保證排水系統「不漏不吵」，極大地提高居住品質。HDPE材料更是堅固耐用，確保產品的使用壽命。

在台灣，吉博力的產品，已經在多個重要工程中發揮作用，包括台北大巨蛋、台中市政府、長春和建國市場、中央大學等。此外，世界最高的杜拜塔、擁有100個足球場屋頂面積的北京大興機場、樟宜機場、卡達國家博物館、杜拜未來博物館、非洲當代藝術博物館等建設，也使用吉博力的產品。



這次選擇在奧迪創速中心開幕，吉博力台灣代理商董事長郭俠邑表示：「GEBERIT吉博力雖然是150年的企業，但從未停止創新。我們希望透過這次活動，向大眾傳遞，不是只有剛開的公司，才是新創，即使是超過百年的企業，也永遠都是新創公司，這樣才能在市場洪流中屹立不搖。」此次，透過推廣新技術和新觀念，吉博力將提升台灣建築水平，並共同打造更健康、更永續的城市環境，實現高品質的生活願景。

