瑞士150年建築品牌GEBERIT吉博力 進軍台灣：掀起革命風潮 !

瑞士頂級建築科技品牌吉博力（GEBERIT），於6月20日宣布正式進軍台灣，並在奧迪創速中心開立台灣旗艦中心。吉博力亞太總設計師，也是台灣代理商董事長郭俠邑表示：「引進瑞士百年品牌吉博力，除了解決缺工問題，還能為企業省下更多建築成本，將為台灣建築帶來革命性的創新!」
吉博力的「Pluvia虹吸式屋頂排水系統」，可大幅提高雨水排放速度，確保屋頂排水暢通無阻。「SuperTube單立管系統」節省寶貴的管道空間，增加建築的使用面積和靈活性。此外，走牆排水系統的應用，可有效增加天花板高度，提升室內空間感。
在施工方面，吉博力的「熱溶接技術」使施工更快速簡便，「產品可預裝」有效解決了，缺工缺料問題，縮短了施工周期，降低了建築成本。「輕安裝設計」也使得檢修和維護更加方便，進一步減少了後期維護成本。
▲ 吉博力台灣旗艦中心董事長郭俠邑，2024年引進瑞士百年品牌GEBERIT吉博力，不僅解決缺工問題，還為企業省下更多建築成本。(品牌提供)
吉博力的排水系統，以其高技術，確保「不堵不臭」，精湛的工藝，保證排水系統「不漏不吵」，極大地提高居住品質。HDPE材料更是堅固耐用，確保產品的使用壽命。
在台灣，吉博力的產品，已經在多個重要工程中發揮作用，包括台北大巨蛋、台中市政府、長春和建國市場、中央大學等。此外，世界最高的杜拜塔、擁有100個足球場屋頂面積的北京大興機場、樟宜機場、卡達國家博物館、杜拜未來博物館、非洲當代藝術博物館等建設，也使用吉博力的產品。
這次選擇在奧迪創速中心開幕，吉博力台灣代理商董事長郭俠邑表示：「GEBERIT吉博力雖然是150年的企業，但從未停止創新。我們希望透過這次活動，向大眾傳遞，不是只有剛開的公司，才是新創，即使是超過百年的企業，也永遠都是新創公司，這樣才能在市場洪流中屹立不搖。」此次，透過推廣新技術和新觀念，吉博力將提升台灣建築水平，並共同打造更健康、更永續的城市環境，實現高品質的生活願景。
▲ 瑞士百年品牌吉博力進軍台灣，邀來瑞士駐台副處長Stefan Hutter(中)與吉博力東南亞董事總經理Michael Allenspach(右)，一同共襄盛舉，打造更健康、更永續的城市環境。(品牌提供)
▲ GEBERIT吉博力開幕，邀來台北市產發局局長陳俊安(左三) 、汪志冰議員(左二) 、新北市藥師公會理事長許有杉(右二)、高科大營建工程系副教授廖婉茹(右一)等產業界貴賓，擔任典禮致詞。(圖/品牌提供)