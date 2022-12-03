2022金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！HP及和碩遠距會議機、台鐵城際列車、選舉公報再設計、新竹市納骨塔「永恆之丘」奪年度大獎

設計圈年度盛會「2022金點設計獎頒獎典禮」，12月2日晚間於臺灣戲曲中心盛大舉辦，揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主！今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共收到來自全球30地、近8千件作品同場競技，經初、複、決審三階段評選，兩獎項評審團最終選出34件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主。本次揭曉兩獎項得獎作品，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、美國、泰國等地，其中台灣一舉囊括23項大獎，表現出眾。
知名製作人陳鎮川跨界操刀 多層次舞台演繹設計創意
今年金點設計獎頒獎典禮，由多次打造金曲獎及金馬獎典禮的知名製作人陳鎮川跨界操刀，以「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題，象徵好的美學、動人的設計，即使在資訊量爆炸的當代，也能讓人為其思維及創意停下指尖，真切地動身思考與沉浸感受，也藉以期盼大家不再只以手指體驗一切，而能用心體察身邊的美好，進而動手創作。主視覺由新銳設計師楊士慶，從主題中的「手指」意象延伸，以指紋圖像結合金點獎「點針」的經典形象，創意拼貼出吸睛視覺，呼應動手創作的主題理念。
本次典禮陳鎮川率領一流製作團隊，與一眾優秀台灣設計工作者，從視覺、舞台空間到整體體驗，打造氛圍別於以往的金點獎頒獎典禮。典禮動態由知名動畫導演邱煥升與拾荒文化影像團隊，以幽默詼諧的動畫風格，生動詮釋主題概念及決審評選觀點。現場舞台則由台灣知名舞台設計師黎仕祺操刀，延伸主視覺的拼貼意象，以多面螢幕搭配不同陣型變化，產生舞台劇幕般的視覺效果與戲劇性，打破以往對舞台型態的制式化想像，更在意想不到的趣味變化中，精彩呈現入圍及得獎者的優秀設計作品。
▲ 主持人由黃子佼與Melody搭檔，兩人首次同台聯手，精彩火花不斷。
本次典禮節目內容也同樣精彩，主持人由主持界最挺、最懂設計圈的黃子佼連莊擔綱，與個性活潑直率的知名藝人Melody搭檔，兩人首次同台合作即發揮絕佳默契、火花不斷，讓整場典禮充滿歡笑。開場表演由音樂鬼才黃宣，帶來「Paradigm」與「Beanstalk」經典曲目，向設計創作者致意，以恣意奔放又極具個人魅力的演出，為典禮熱鬧揭開序幕。中場表演則由金曲新人王持修，帶來「用破碎的心修好破碎的心」及「根本不是我的對手」等膾炙人口的歌曲，以極富渲染力的空靈歌聲，為設計人溫暖獻唱。在緬懷設計人表演，則邀請到享譽國際的知名爵士鋼琴音樂家許郁瑛現場演奏，在沉靜而悠揚的動人琴聲中，向已故設計工作者追思緬懷。
▲ 音樂鬼才黃宣開唱，為典禮熱鬧開場。
▲ 中場表演由持修的療癒歌聲，為設計人溫暖獻唱。
▲ 本次特別邀請鋼琴音樂家許郁瑛現場演奏，向已故設計工作者追思緬懷。
此外，今年頒獎人首次以雙人組合驚喜登場，除了邀請張光民、莊淑芬、趙璽、馮宇等重量級金點獎評審擔任，更特別邀請金馬金鐘影后謝盈萱、國際知名舞蹈家許芳宜、創作女王陳珊妮、知名藝人炎亞綸等嘉賓參與，碰撞出跨界火花，為得獎者遞上年度大獎榮耀。
▲ 知名藝人炎亞綸與孫盛希擔任頒獎嘉賓。
▲ 金馬影后謝盈萱、知名舞蹈家許芳宜驚喜登場，擔任本次傳達設計類頒獎嘉賓。
2022金點設計獎：照見產業未來趨勢，循環永續、公共設計備受矚目
今年金點設計獎及金點概念設計獎，共集結來自台灣、中國大陸、義大利、澳洲、芬蘭、新加坡、泰國、巴西、美國、日本等全球17地共102位海內外設計及創意領域專家組成評審團，包括Werner Aisslinger、Richard Hutten、Luisa Bocchietto、色部義昭、藤本壯介、張光民、詹偉雄、陳禧冠、聶永真、馮宇、劉耕名、淦克萍、姚映佳、黃蘇雁、邱文傑、蘇重威、張鐵志等華麗陣容，經專業嚴謹的三階段評選，共同選出優秀設計作品加以表揚。
2022金點設計獎共有2,765件佳作參賽，經決審評選，各類別共118件作品入圍「年度最佳設計獎」，其中34件作品獲此殊榮，包括產品設計類14件、傳達設計類9件、空間設計類10件、整合設計類1件，並另頒發2件「年度特別獎」，表彰在社會設計及循環設計議題，對產業具有典範意義的傑出作品。
決審評審德國工業設計大師Werner Aisslinger表示，金點設計獎的評選過程專業流暢且民主，獎項規模及整體參賽作品水準，也令他感到驚豔。日本知名設計師色部義昭則提到，這次在眾多作品中，充分感受到許多設計者在社會議題及產業提升上付出的心血，如將設計的觸角深入至困難的老舊空間改造，甚至是選舉、法庭等一般認為較為艱澀的公共領域，嘗試從中創造出新價值或促成更良性的溝通，相當難能可貴。唐草設計創辦人胡佑宗則指出，能在眾多優秀作品中脫穎而出、進而獲得年度最佳設計獎，往往是能打破既有設計框架、不屈服於當前產業邏輯與遊戲規則，而勇於嘗試以新的方式突破或滿足更多樣需求，同時兼顧社會責任和議題探討，面面俱到的好設計。
今年產品設計類得獎數為各類之最，作品類型多元，亦反映當前社會及產業創新趨勢。如美國惠普（HP Inc.）的「HP Presence」、和碩聯合科技的「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」，為因應後疫情時代遠距協作溝通需求漸增所開發的視訊會議解決方案，以軟硬體的精湛整合及設計工藝獲得評審好評。在得獎作品中，台灣科技大廠華碩電腦的可撓式變形筆電「ASUS Zenbook 17 FoldOLED UX9702」及緯創資通的「變形智能電動車」，也分別在筆電產品及智慧輔具的創新上，以優異的設計研發製造實力贏得大獎；日本日立（Hitachi, Ltd.）與台鐵合作，為台灣設計的EMU3000型城際列車，也以難度頗高的大型工程設計成果獲獎。此外，今年評審團也選出多件融入循環永續思維的創新之作，如日本刀具大廠貝印株式會社開發的全紙柄一次性刮鬍刀「PAPER RAZOR™」、台灣新創團隊好說設計的回收漁網製「Hibāng 友漁循環眼鏡」、柏成設計與日本皮革商及皮件品牌合作利用神戶和牛廢皮打造美感獨具的「Bloom 椅子」，以及挑品國際股份有限公司一舉奪得年度最佳設計獎及年度特別獎（循環設計）雙料肯定的「貝殼鈣循環洗衣精」等，盼以鼓勵更多設計師及業者投注心力於永續目標。
▲ 華碩本次以高階摺疊筆電「ASUS Zenbook 17 FoldOLED UX9702」榮獲大獎。
▲ 和碩以因應疫情開發的「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」獲得年度大獎。
▲ 日本日立與台鐵合作的EMU3000型城際列車，獲得年度大獎殊榮。
▲ 挑品國際的「貝殼鈣循環洗衣精」除榮獲「年度最佳設計獎」，也奪下「循環設計年度特別獎」。
▲ 日本刀具大廠貝印株式會社的紙刮鬍刀「PAPER RAZOR™」獲獎。
傳達設計類得獎作品多樣，橫跨藝術、公共及商業等眾多向度。台灣設計團隊表現突出，如平面室設計工作室、轉轉設計的「選舉美學—公投公報再設計」，在法規等重重限制下，以資訊設計改善選舉溝通的制式媒介，讓更多人願意了解、進而參與民主，一舉獲得年度最佳設計獎及年度特別獎（社會設計）的雙料殊榮。霧室善用廢棄材料打造的「2021新北市地方自願檢視報告」、白輻射影像操刀的「原視新聞節目包裝」、MixCode Studio活靈活現的「GOGORO VIVA MIX」品牌動畫等，皆為各類別出類拔萃之作。本次來自香港的設計團隊亦有豐富斬獲，如 for&st 以「城電建築工程 – 品牌識別系統」及「& The overprint series」拿下兩項大獎；平面設計師姚國豪（YIU KWOK HO）為三聯書店設計的「保育黃霑（限定生產紀念套裝）」、 Makkaihang Design 的「馳騁天下 ── 馬文化藝術」等，皆以過人的設計技藝奪下大獎。
▲ 香港設計團隊for&st一舉拿兩件年度最佳設計獎，設計師親赴台灣領獎。
▲ 香港平面設計師姚國豪為三聯書店設計的「保育黃霑（限定生產紀念套裝）」獲獎，透過感言影片致意。
▲ 白輻射影像為原視新聞設計的節目包裝，於本次金點獎榮獲年度最佳設計獎。
▲ 平面室設計工作室、轉轉設計的「選舉美學—公投公報再設計」，一舉獲得年度最佳設計獎及年度特別獎（社會設計）雙料殊榮。
空間設計類得獎作品也相當精彩，如在商業空間方面，柏成設計改造老舊台鐵莒光號的「鳴日廚房」創造觀光服務新機會、日本設計事務所Koizumi Studio與吳氏設計及彡苗空間實驗台日合作的「能作台灣品牌概念店」，皆為出眾之作。公共設施或空間獲獎者，包括顛覆傳統納骨塔印象的新竹市「永恆之丘」、以建築語言詮釋書法之美的桃園「橫山書法藝術館」、活絡嘉義市舊監日式宿舍群的「實驗木場」，以及打造環保節能又善用資源的未來住宅「沙崙智慧綠能循環集合住宅園區」等。海外作品部分，日本文具家具品牌KOKUYO翻新舊大樓創造新時代辦公空間的「THE CAMPUS」、香港建築設計團隊One Bite DesignStudio Limited改造老舊天台運動場的「Siu Hei Court PlaySpace」、泰國建築事務所EKAR Architects的人寵共居新型態住宅「Dog / Human」，也都各有精彩。在整合設計類，則由格式設計展策從品牌重塑打造結合大眾休憩與生態教育的「陽明實驗山屋 YANGMING MT. LAB」獲得大獎殊榮。
▲ 今年泰國建築事務所 EKAR Architects以人寵共居住宅獲獎，設計團隊代表透過影片表達感言。
▲ 泰國商務處李凱莉處長代表領獎。
▲ 日本KOKUYO設計團隊代表，透過影片跨海表達感言。
2022金點概念設計獎：台灣新世代創意大放異彩
今年金點概念設計獎共收到5,114件作品參賽，經決審評選，最後僅8件搶進最後階段、入圍「年度最佳設計獎」，堪稱千中選一，競爭極為激烈，最終則由3件台灣作品奪得大獎，各可抱回新台幣40萬元高額獎金。決審評審荷蘭家居及室內設計大師Richard Hutten指出，整體參賽作品水準很高，大多數概念設計提案也非常完善成熟，能感受到年輕設計師的用心及創意。宏碁股份有限公司總處長彭學致則表示，本次3件「年度最佳設計獎」得獎作品，不僅以別出心裁的創意獲得評審團青睞，更展現了年輕世代的價值主張，值得鼓勵。
何奕劭的「課本。課本。音樂盒 – 給兒童的開源音樂教具」，結合電腦編程、美勞及音樂課程，設計出一款可用簡易素材打造出音樂教具的系統性教程，跳脫傳統教育框架的學習方案，令人耳目一新，也展現年輕世代對於未來教育朝向跨領域、探索性學習的創新期待。李彥霆、吳承澤、汪佳慧、李元浩的「TOFU」，以各種外型及食材配搭的視覺創意，顛覆大眾對於豆腐的既定印象，也讓人在最熟悉的日常食材中，看見嶄新的飲食趣味，大膽創意深獲來自不同文化的評審好評。吳昇儒的動畫作品「byebye.」，訴說主角在自我沉浸與依賴，及與外界交流過程中掙扎的成長故事，框格聯想與手法極富創意，更為關照自我及找尋自身定位的生命議題，提供了新穎的觀看角度，在眾多傳達類作品中獨樹一格。
▲ 台灣設計新銳的「TOFU」大膽改造豆腐包裝與型態，榮獲金點概念設計獎年度最佳設計獎，將可獲得新台幣40萬元獎金。
擁有四十多年歷史的金點設計獎，不僅是台灣設計界及產業不容錯過的指標性獎項，自2014年轉型國際化以來，每年更吸引全球設計好手爭相報名參賽，國際參賽版圖逐年擴大。眾多優秀設計作品，不斷透過金點設計獎的平台走向國際，概念性作品也因此獲得更多關注與資源挹注，而有機會讓「概念成真」。未來，金點設計獎也將持續為市場、產業及社會，提供優質的設計認證，提升大眾對於設計價值與美學的認知，共創良好的產業生態與生活品質。
一、2022金點設計獎「年度最佳設計獎」得獎名單如下：
作品名稱（參賽公司單位／類別／國家/地區）
- 「HP Presence」（HP Inc.／產品設計類／美國）
- 「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702」（華碩電腦股份有限公司／產品設計類／台灣）
- 「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」（和碩聯合科技股份有限公司／產品設計類／台灣）
- 「未知實驗室001號吉他」（深圳市格外設計經營有限公司／產品設計類／中國大陸）
- 「智能蒸汽淨洗水槽」（廣東順德潛龍工業設計有限公司／產品設計類／中國大陸）
- 「Bloom 椅子」（柏成設計／產品設計類／台灣）
- 「WOKY恰恰鍋32CM炒鍋」（洋承國際有限公司 (WOKY)／產品設計類／台灣）
- 「Hibāng 友漁循環眼鏡」（好說設計有限公司／產品設計類／台灣）
- 「呼吸機聯合用網式霧化器系統」（深圳麥克韋爾科技有限公司／產品設計類／中國大陸）
- 「PAPER RAZOR™」（Kai Corporation／產品設計類／日本）
- 「變形智能電動車」（緯創資通股份有限公司／產品設計類／台灣）
- 「X66麻醉工作站」（北京智加問道科技有限公司／產品設計類／中國大陸）
- 「Taiwan Railways Administration, MOTC Intercity Electric Multiple Units EMU3000」（Hitachi, Ltd.／產品設計類／日本）
- 「貝殼鈣循環洗衣精」（挑品國際股份有限公司／產品設計類／台灣）
- 「城電建築工程 – 品牌識別系統」（for&st／傳達設計類／香港）
- 「& The overprint series」（for&st／傳達設計類／香港）
- 「2021新北市地方自願檢視報告」（新北市政府秘書處／傳達設計類／台灣）
- 「保育黃霑（限定生產紀念套裝）」（YIU KWOK HO／傳達設計類／香港）
- 「馳騁天下 ── 馬文化藝術」（Makkaihang Design／傳達設計類／香港）
- 「GOGORO VIVA MIX」（MixCode Studio 混合編碼工作室／傳達設計類／台灣）
- 「原視新聞節目包裝」（白輻射影像／傳達設計類／台灣）
- 「選舉美學-公投公報再設計」（平面室設計工作室、轉轉設計股份有限公司／傳達設計類／台灣）
- 「中國設計博物館包浩斯展AR導覽系統」（杭州日光之上科技有限公司／傳達設計類／中國大陸）
- 「恆邦雙林．高橋小鎮」（MOD穆德設計／空間設計類／中國大陸）
- 「THE CAMPUS」（KOKUYO Co., Ltd.／空間設計類／日本）
- 「鳴日廚房」（柏成設計／空間設計類／台灣）
- 「實驗木場」（原型結構工程顧問有限公司／空間設計類／台灣）
- 「Siu Hei Court Play Space」（One Bite DesignStudio Limited／空間設計類／香港）
- 「永恆之丘」（新竹市政府／空間設計類／台灣）
- 「橫山書法藝術館」（潘天壹建築師事務所／空間設計類／台灣）
- 「沙崙智慧綠能循環集合住宅園區」（九典聯合建築師事務所／空間設計類／台灣）
- 「Dog / Human」（EKAR Architects／空間設計類／泰國）
- 「能作台灣品牌概念店」（能作貴稀金屬股份有限公司／空間設計類／台灣）
- 「陽明實驗山屋 YANGMING MT. LAB」（格式設計有限公司／整合設計類／台灣）
二、2022金點設計獎「年度特別獎」得獎名單如下：
作品名稱（參賽公司單位／類別／國家/地區）
（一）社會設計
- 「選舉美學-公投公報再設計」（平面室設計工作室、轉轉設計股份有限公司／傳達設計類／台灣）
（二）循環設計
- 「貝殼鈣循環洗衣精」（挑品國際股份有限公司／產品設計類／台灣）
三、2022金點設計獎「最佳設計成就獎」得獎者如下：
- 童子賢（和碩聯合科技創辦人暨董事長）
四、2022金點概念設計獎「年度最佳設計獎」得獎名單如下：
作品名稱（參賽者／類別／國家/地區）
- 課本。課本。音樂盒 – 給兒童的開源音樂教具（何奕劭／產品設計類／台灣）
- TOFU（李彥霆、吳承澤、汪佳慧、李元浩／產品設計類／台灣）
- byebye.（吳昇儒／傳達設計類／台灣）