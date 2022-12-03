2022金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！HP及和碩遠距會議機、台鐵城際列車、選舉公報再設計、新竹市納骨塔「永恆之丘」奪年度大獎

今年金點設計獎及金點概念設計獎，共集結來自台灣、中國大陸、義大利、澳洲、芬蘭、新加坡、泰國、巴西、美國、日本等全球17地共102位海內外設計及創意領域專家組成評審團，包括Werner Aisslinger、Richard Hutten、Luisa Bocchietto、色部義昭、藤本壯介、張光民、詹偉雄、陳禧冠、聶永真、馮宇、劉耕名、淦克萍、姚映佳、黃蘇雁、邱文傑、蘇重威、張鐵志等華麗陣容，經專業嚴謹的三階段評選，共同選出優秀設計作品加以表揚。

2022金點設計獎共有2,765件佳作參賽，經決審評選，各類別共118件作品入圍「年度最佳設計獎」，其中34件作品獲此殊榮，包括產品設計類14件、傳達設計類9件、空間設計類10件、整合設計類1件，並另頒發2件「年度特別獎」，表彰在社會設計及循環設計議題，對產業具有典範意義的傑出作品。

決審評審德國工業設計大師Werner Aisslinger表示，金點設計獎的評選過程專業流暢且民主，獎項規模及整體參賽作品水準，也令他感到驚豔。日本知名設計師色部義昭則提到，這次在眾多作品中，充分感受到許多設計者在社會議題及產業提升上付出的心血，如將設計的觸角深入至困難的老舊空間改造，甚至是選舉、法庭等一般認為較為艱澀的公共領域，嘗試從中創造出新價值或促成更良性的溝通，相當難能可貴。唐草設計創辦人胡佑宗則指出，能在眾多優秀作品中脫穎而出、進而獲得年度最佳設計獎，往往是能打破既有設計框架、不屈服於當前產業邏輯與遊戲規則，而勇於嘗試以新的方式突破或滿足更多樣需求，同時兼顧社會責任和議題探討，面面俱到的好設計。

今年產品設計類得獎數為各類之最，作品類型多元，亦反映當前社會及產業創新趨勢。如美國惠普（HP Inc.）的「HP Presence」、和碩聯合科技的「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」，為因應後疫情時代遠距協作溝通需求漸增所開發的視訊會議解決方案，以軟硬體的精湛整合及設計工藝獲得評審好評。在得獎作品中，台灣科技大廠華碩電腦的可撓式變形筆電「ASUS Zenbook 17 FoldOLED UX9702」及緯創資通的「變形智能電動車」，也分別在筆電產品及智慧輔具的創新上，以優異的設計研發製造實力贏得大獎；日本日立（Hitachi, Ltd.）與台鐵合作，為台灣設計的EMU3000型城際列車，也以難度頗高的大型工程設計成果獲獎。此外，今年評審團也選出多件融入循環永續思維的創新之作，如日本刀具大廠貝印株式會社開發的全紙柄一次性刮鬍刀「PAPER RAZOR™」、台灣新創團隊好說設計的回收漁網製「Hibāng 友漁循環眼鏡」、柏成設計與日本皮革商及皮件品牌合作利用神戶和牛廢皮打造美感獨具的「Bloom 椅子」，以及挑品國際股份有限公司一舉奪得年度最佳設計獎及年度特別獎（循環設計）雙料肯定的「貝殼鈣循環洗衣精」等，盼以鼓勵更多設計師及業者投注心力於永續目標。