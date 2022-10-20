2022金點設計獎典禮主視覺搶先曝光！金曲王牌製作人陳鎮川跨界操刀 指紋拼貼創意打造典禮新風貌

設計界年度盛事「2022金點設計獎頒獎典禮」，將於12月2日（週五）晚間於台北盛大登場！今年頒獎典禮再度由知名製作人陳鎮川操刀，以反思數位時代下創作本質的「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題概念打造盛會，今（20）日搶先曝光主視覺！今年典禮由「三金」主持人黃子佼與知名藝人Melody（殷悅）首次搭檔主持，表演嘉賓則邀請兩位超人氣新生代創作歌手黃宣與持修、知名爵士鋼琴音樂家許郁瑛參與演出，陣容堅強。今年典禮將移師臺灣戲曲中心舉辦，規模更甚以往，當晚將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，官方YouTube中英雙語同步直播，敬請期待！

金點設計獎去年邀請華語樂壇知名製作人陳鎮川跨界操刀，攜手多屆金曲獎及張惠妹等眾多天王天后級藝人演唱會幕後一流製作團隊，為設計人打造典禮盛會。繼去年以上傳作品的關鍵動作「UPLOAD」，向設計工作者的努力致敬，營造如在虛擬雲端的沉浸氛圍，今年典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」，則源於對當代文化的觀察與反思。

陳鎮川表示，在資訊量爆炸的當代，設計師及創作者無不希望人們有機會為自己的作品「停下手指」，一如Facebook曾提出的目標「THUMB-STOPPING CREATIVE」（停指創意），本次主題即象徵著好的美學、動人的設計，能讓人為其思維及創意停下指尖，真切地動身思考與沉浸感受；他也提到，今日科技的便利，雖使我們隨時能透過電腦、手機等裝置瀏覽和欣賞設計，卻也漸漸習慣以手指替代一切體驗，而主動的搜尋與學習，甚至被更主動的A.I.大數據影響、主導著我們所見的訊息，因此本次主題也延伸出另一層涵義，期盼大家停下速食般的體驗、「不再把審美交給手指」，而能好好珍惜、擁抱身邊的美好，用心觀察和聆聽，進而動手創作。

在主視覺設計，陳鎮川再度攜手備受矚目的新銳設計師楊士慶，具象化乍看抽象的主題概念。楊士慶從主題中的「手指」概念發想，以指尖觸碰所留下的指紋展開創作，並大膽僅以幾枚指紋構成主視覺，搭配金點獎「點針」的經典圖像，創造出趣味角色，上下翻轉後更有變成掌紋的巧思。有別於去年略帶冷冽的科技氛圍，這次他以最簡單、原始的素材與手繪字樣創意拼貼，呼應動手創作的主題理念，後續亦將衍伸出一系列精彩變化。