2022金點設計獎典禮主視覺搶先曝光！金曲王牌製作人陳鎮川跨界操刀 指紋拼貼創意打造典禮新風貌

設計界年度盛事「2022金點設計獎頒獎典禮」，將於12月2日（週五）晚間於台北盛大登場！今年頒獎典禮再度由知名製作人陳鎮川操刀，以反思數位時代下創作本質的「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題概念打造盛會，今（20）日搶先曝光主視覺！今年典禮由「三金」主持人黃子佼與知名藝人Melody（殷悅）首次搭檔主持，表演嘉賓則邀請兩位超人氣新生代創作歌手黃宣與持修、知名爵士鋼琴音樂家許郁瑛參與演出，陣容堅強。今年典禮將移師臺灣戲曲中心舉辦，規模更甚以往，當晚將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，官方YouTube中英雙語同步直播，敬請期待！
金點設計獎去年邀請華語樂壇知名製作人陳鎮川跨界操刀，攜手多屆金曲獎及張惠妹等眾多天王天后級藝人演唱會幕後一流製作團隊，為設計人打造典禮盛會。繼去年以上傳作品的關鍵動作「UPLOAD」，向設計工作者的努力致敬，營造如在虛擬雲端的沉浸氛圍，今年典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」，則源於對當代文化的觀察與反思。
陳鎮川表示，在資訊量爆炸的當代，設計師及創作者無不希望人們有機會為自己的作品「停下手指」，一如Facebook曾提出的目標「THUMB-STOPPING CREATIVE」（停指創意），本次主題即象徵著好的美學、動人的設計，能讓人為其思維及創意停下指尖，真切地動身思考與沉浸感受；他也提到，今日科技的便利，雖使我們隨時能透過電腦、手機等裝置瀏覽和欣賞設計，卻也漸漸習慣以手指替代一切體驗，而主動的搜尋與學習，甚至被更主動的A.I.大數據影響、主導著我們所見的訊息，因此本次主題也延伸出另一層涵義，期盼大家停下速食般的體驗、「不再把審美交給手指」，而能好好珍惜、擁抱身邊的美好，用心觀察和聆聽，進而動手創作。
在主視覺設計，陳鎮川再度攜手備受矚目的新銳設計師楊士慶，具象化乍看抽象的主題概念。楊士慶從主題中的「手指」概念發想，以指尖觸碰所留下的指紋展開創作，並大膽僅以幾枚指紋構成主視覺，搭配金點獎「點針」的經典圖像，創造出趣味角色，上下翻轉後更有變成掌紋的巧思。有別於去年略帶冷冽的科技氛圍，這次他以最簡單、原始的素材與手繪字樣創意拼貼，呼應動手創作的主題理念，後續亦將衍伸出一系列精彩變化。
▲ 2022金點設計獎頒獎典禮主視覺。
此外，本次也邀請曾以多項動態網頁作品獲得金點設計獎的版塊設計團隊，延續主視覺的「指紋」概念，發展出「繪製、辨識」作為網站最核心互動的關鍵字，打造期間限定的典禮專屬互動網站（https://gpda2022.com）。網站以滑鼠與介面的繪圖互動方式，讓入圍者及與會嘉賓，繪製創作屬於自己獨一無二的邀請卡，更開放給大眾自由創作，且不僅串連社群分享功能，更可以下載帶走。而儲存後的創作圖像，也將由舞台視覺設計團隊進行共創延伸，並將有機會出現於典禮全場的動態影像上。
陳鎮川也透露，今年不論從視覺、舞台空間到整體體驗，都將為大家帶來更加破格、活潑有趣的金點獎頒獎典禮。此次他將再度聯手為江蕙、張惠妹等巨星打造華麗舞台的設計師黎仕祺，以及演唱會視覺影像設計經驗豐富的導演邱煥升與拾荒文化影像團隊等一眾優秀的台灣設計工作者，令人期待今年盛會的嶄新風貌。
今年典禮主持人與表演嘉賓也相當有看頭，主持界最挺、最懂設計圈的黃子佼將再度扛下重任，並與知名藝人Melody搭檔主持，兩人首次同台合作，火花精彩可期。近年在節目主持、綜藝等各領域都交出漂亮成績單的Melody，其開設的Podcast《姐妹悄悄話》擁有超高人氣，成為藝人跨界最成功的Podcaster之一，本次將是她首度挑戰大型典禮主持，值得期待。
▲ 2022金點設計獎頒獎典禮主持人黃子佼。
▲ Melody將在金點設計獎挑戰首次大型典禮主持。
表演嘉賓則邀請到以獨特舞台魅力大放異彩的音樂鬼才黃宣、在第31屆金曲獎拿下最佳新人獎一鳴驚人的持修、享譽國際的台灣知名爵士鋼琴音樂家許郁瑛等，在當晚帶來精彩演出。此外，今年也將特別邀請喜愛、支持設計的藝人或跨界組合共襄盛舉，為典禮增添神秘驚喜，嘉賓名單將陸續公開。
▲ 音樂鬼才YELLOW黃宣將為金點設計獎帶來精湛演出。
▲ 金曲新人王持修將於今年金點獎典禮為設計人溫暖獻聲。
▲ 得獎無數、享譽國際的台灣知名爵士鋼琴音樂家許郁瑛將於今年頒獎典禮上特別演出。
2022金點設計獎及金點概念設計獎，共有近8千件作品參賽，經初、複、決審三階段評選，評審團最終選出118件「金點設計獎年度最佳設計獎」、8件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」入圍作品角逐年度大獎。最終獎落誰家，將於12月2日（週五）晚間於台北舉辦的頒獎典禮上正式揭曉。當晚典禮實況將在金點設計獎官方YouTube同步直播，並提供中英雙語頻道，歡迎線上收看，一同見證年度大獎得主的誕生！